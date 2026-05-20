凱基金控股東會紀念品深受歡迎 5月26日前把握領取期限

凱基金（2883）日前已公告今年股東常會紀念品為「彩繪花鳥筷（6雙）組」，以細緻典雅的圖樣設計結合日常實用功能，兼具美觀與實用性，自消息公布以來即獲得股東廣泛關注，並引發熱烈回響。目前相關紀念品已全數配送完成，並陸續送達全台各受託及徵求據點，開放符合資格的股東前往領取。

凱基金控表示，凡是持股達仟股以上之的股東，可於5月26日（下周二）前，攜帶開會通知書及相關文件，至全省凱基證券、永豐金證券或中國信託證券受託據點辦理領取（詳細據點請參閱開會通知書）。由於今年紀念品設計頗受好評，各地領取情況踴躍，公司提醒尚未領取的股東請儘早前往，以免因數量有限影響領取權益。

此外，凱基金控也提供彈性替代方案，方便無法於受託期間領取的股東。股東可在6月9日前透過電子投票方式參與股東會，完成投票程序後，可於7月8日至7月10日，親洽凱基股務代理部（台北市重慶南路一段2號1樓）領取紀念品。

凱基金控表示，透過完善的紀念品發放規劃及多元參與機制，讓股東能便捷行使權利，符合資格的股東請及早規劃領取或投票時程，以順利取得本年度股東常會紀念品。