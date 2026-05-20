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高雄銀法說會／首季獲利成長逾三成 正式進駐「高雄資產管理專區」

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
高雄銀行20日舉辦法人說明會，由總經理張榮泰主持。圖／高雄銀行提供
高雄銀行20日舉辦法人說明會，由總經理張榮泰主持。圖／高雄銀行提供

高雄銀行（2836）20日舉辦法人說明會，2026年第1季稅前盈餘4.67億元，較去年同期增加1.11億元，成長31.21%；稅後純益3.71億元，較去年同期增加1.05億元，成長39.38%，成長動能依舊強勁。

高雄銀行表示，自2024年3月完成50億元現金增資至今，除獲利成長亮眼並管控資產結構，資本適足率亦獲大幅改善，截至2026年第1季底，資本適足率15.16%、第一類資本比率13.00%、普通股權益比率10.91%，皆較增資前大幅成長，顯示高雄銀行積極改善財務結構，增加應對風險能力。

另外，高雄銀行已進駐「高雄資產管理專區」，致力建置專業團隊、完善商品架構及強化風險控管機制，建立完善高資產客戶服務體系，以提升高資產客戶黏著度。更選定南高雄分行做為高雄資產管理專區分行，並同步設立高資產旗艦中心，展現其從傳統金融轉向資產管理的指標意義，盼帶動非利息收入成長，降低對資本的依賴。

除布局財富管理業務外，該行亦積極聚焦優化資產結構，逐步從傳統利差導向，轉型為兼顧財富管理與低資本耗用業務，增加低風險資產比重，以降低風險權數與提存壓力。整體來看，高雄銀行持續推動「資本轉型」、「資產負債結構轉型」及「營業費用轉型」三大策略，建構更具韌性的財務體質，讓獲利表現更穩定。

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