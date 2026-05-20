勝一股東會／營運續創新高 電子級產品與擴產布局推升成長動能

統一集團零售版圖整合再跨出關鍵一步，家樂福品牌名稱正式走入歷史。統一超（2912）20日召開股東會，董事長羅智先表示，受到境內法規與合約關係限制，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱」，也宣告台灣零售市場經營近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日正式退場。

2026-05-20 10:50