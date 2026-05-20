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勝一股東會／營運續創新高 電子級產品與擴產布局推升成長動能

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

溶劑大廠勝一（1773）20日召開2026年股東常會，由董事長孫靜源主持。勝一去年全年營收、獲利均創歷史新高，今年首季也延續成長動能；因應先進製程兩套電子級異丙醇（IPA）高純度產線，則預計於第3季完工。

勝一指出，2025年為公司重要成長里程碑，合併營收達115億元創新高；稅後純益20.43億元，首度突破20億元；每股純益（EPS）6.81元。2026年第1季成長動能延續，合併營收30.44億元，年增10.6%；稅後純益6.06億元，年增27.5%；EPS2.02元，單季營收與獲利同步再創新高。受惠於半導體與高科技產業需求持續成長，以及高值化產品比重提升，帶動整體獲利表現穩步提升。

在產能布局方面，公司目前推動兩項電子級溶劑擴產計畫，包括子公司鴻勝化學兩套電子級異丙醇（IPA）高純度產線，預計於2026年9月完工；另丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，完工後年產能將由5萬噸提升至17萬噸。相關擴產係依據主要客戶需求與先進製程發展方向規畫，具備一定訂單能見度，並將進一步提升公司供應能力與市場競爭優勢。

展望2026年，勝一指出，AI、高效能運算（HPC）、半導體先進製程及高科技產業需求持續成長，將帶動高純度溶劑與特用化學品需求增加。公司將持續強化高值化產品與電子級化學品布局，穩健推動營運成長與股東價值提升。

半導體 EPS 營收

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