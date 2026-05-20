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潤泰新股東會／房市走向剛性需求 7月將推總銷600億「南港之星」大案

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
潤泰新（9945）20日召開股東會。記者朱曼寧／攝影
潤泰新（9945）20日召開股東會。記者朱曼寧／攝影

潤泰新（9945）20日召開股東會，會中承認2025年財報並通過配發每股現金股利1.1元。潤泰新董事長簡滄圳表示，房市走向剛性需求，集團推案腳步不會停，市場仍呈現個案表現，而今年將推出3大案，合計推案量約700億元，包含總銷600億元重點大案「南港之星」。

潤泰新2025年稅後純益107.25億元，年減35.24％，每股稅後純益（EPS）3.93元，盈餘分配之現金股利每股0.4939元、法定盈餘公積發放之現金每股0.4261元，資本公積發放之現金每股0.18元，合計共配息1.1元。

簡滄圳會後接受採訪表示，房市520檔期開跑，預期在央行信用管制與買盤觀望下，短線投資客不在市場後，會回歸成真正的剛性需求市場，僅剩自住、置產兩大買方撐盤，全年呈現個案表現，只要產品、地點對的個案，仍然可以有不錯的銷售表現，價格也不太會有往下的空間。

今年推案量規劃方面，簡滄圳表示，預計5月將推出總銷約41 億元台北市中正區「潤泰菁英匯」，7月將推出總銷600億元「南港之星」，該案串連南港車站，結合生技、會展、軟體、文創及流行音樂等五大中心，規劃會有輕裝修一到兩房，是非常值得期待的個案，下半年則推出總銷47億元「台北市板橋環翠段案」。

完工量上，潤泰新協理陳柏宇補充，總銷80億元三重「潤泰 CITY PARK」於全年交屋，該案已售八成以上，明年「華山松江」交屋，2027年

則有總銷百億大案「潤泰之森」交屋。

此外，輝達承租近六成辦公樓層的「潤泰南港玉成大樓」也啟動整棟銷售，預計總銷在200億元以上，目前已有潛在買家洽談中，力拚今、明兩年出售。

展望未來，簡滄圳表示，潤泰新將致力於ESG永續發展，導入節能、低碳工法，增加預鑄施作範圍，有效減少原物料使用所產生之碳排放，並配合政府都市更新與危老重建政策，提升居住品質的同時，也創造更健康、安全與永續的生活環境。

潤泰新將持續儲備更多優質土地，力求推出精緻住商個案及參與政府重大公共工程標案，並結合商場經營及不動產開發創造邊際效益，創造商用不動產與集合住宅雙軌並進之綜效，奠定營運新基石，提升整體獲利表現。

潤泰新董事長簡滄圳（右）與潤泰新總經理盧玉璜（左）。記者朱曼寧／攝影
潤泰新董事長簡滄圳（右）與潤泰新總經理盧玉璜（左）。記者朱曼寧／攝影

潤泰新 房市 股利

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