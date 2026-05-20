史上最大方！三商餐飲股東會紀念品送6000元優惠券

三商餐飲（7705）股東會紀念品出爐！三商餐飲公告115年股東會紀念品方案，今年全面採數位化發放機制，股東持股不限股數，皆可透過「三商i美食APP」領取旗下10大品牌電子優惠券，以「月月發送」方式提供優惠，全年最高優惠價值上看6,000元。

三商餐飲表示，此次股東會紀念品領取期間為今年5月15日至6月25日，股東完成「三商i美食APP」下載、註冊及線上驗證程序後，即可完成領取，股東會現場將不另行發放實體紀念品。

根據規劃，自115年7月1日起至116年6月30日止，每月1日將發送10張「滿250元送50元電子現金券」，等同每月可享500元優惠，全年累計最高價值達6,000元。

此次適用品牌涵蓋拿坡里披薩・炸雞、三商巧福、福勝亭、品川蘭、三商鮮五丼等旗下10大餐飲品牌，股東可依聚餐、外食與家庭用餐需求彈性使用，享受多品牌餐飲優惠體驗。

三商餐飲近年持續深化會員經營與數位轉型，目前「三商 i 美食 APP」已累積百萬級會員規模，此次股東紀念品全面電子化，除提升領取便利性，也可結合會員經營、數位行銷與回購機制，進一步強化 OMO（線上線下整合）消費體驗。相較傳統一次性實體紀念品，此次改採「月月發送」模式，希望提升股東與品牌間的長期互動，也讓股東能持續感受旗下多品牌餐飲服務與優惠內容。

根據公告，股東須於115年5月15日至6月25日期間，完成「三商 i 美食 APP」下載、註冊及線上驗證程序後，即可完成領取。股東會現場將不另行發放實體紀念品。