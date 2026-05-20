中信金現金股利2.5元 股價聞訊大漲 創下歷史新高

中信金（2891）19日舉行法說會，中信金總經理暨發言人高麗雪表示，中信金董事會通過配發2.5元現金股利，連續四年配息率在六成以上。中信金20日股價大漲，一度衝達57.9元，盤中大漲逾4%，為漲勢最強的金融股。

若以今日高點58元計算，現金殖利率仍有4.3%。中信金2026年第1季合併稅後純益達231億元，年增16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後純益（EPS）1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）18.32%及資產報酬率（ROA）1%優於同業。

受惠淨利息收入與財管、手續費動能，中信金自結淨值攀升至5,643億元，季增8.9%居銀行金控之冠。

中信銀第1季稅後純益達165.8億元，年增23%續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升；今年首季因應AI產業擴大和企業資本支出增加，放款年增率達10%；淨利息收益年增24%。

高麗雪並預估，台灣央行6月啟動升息半碼，年底再升息半碼，全年升息1碼；若以升息1碼計，中信銀一年的NIM（淨利差）將增加1.7個基本點，而NII（淨利息收入）將增加11億元。

海外業務部分，今年第1季海外分行獲利年增12%，占整體銀行獲利比重提升到35%。東南亞的年增最為強勁，首季年增53%，受惠於地緣政治和產業鏈重組影響，高科技和AI投資加速轉向印度、印尼、菲律賓及新加坡和越南等；而北美首季獲利年增也達28%。

中信金今以56.4元開高，一度衝至58元，盤中大漲逾4%，再創歷史新高，為今日漲勢最亮眼的金控股。