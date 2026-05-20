快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

中信金現金股利2.5元 股價聞訊大漲 創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

中信金（2891）19日舉行法說會，中信金總經理暨發言人高麗雪表示，中信金董事會通過配發2.5元現金股利，連續四年配息率在六成以上。中信金20日股價大漲，一度衝達57.9元，盤中大漲逾4%，為漲勢最強的金融股。

若以今日高點58元計算，現金殖利率仍有4.3%。中信金2026年第1季合併稅後純益達231億元，年增16%，續創歷年同期新高；累計每股稅後純益（EPS）1.18元，整體股東權益報酬率（ROE）18.32%及資產報酬率（ROA）1%優於同業。

受惠淨利息收入與財管、手續費動能，中信金自結淨值攀升至5,643億元，季增8.9%居銀行金控之冠。

中信銀第1季稅後純益達165.8億元，年增23%續創單季歷史新高，獲利成長主要來自國內外放款業務及淨利差穩健擴張，帶動淨利息收益持續提升；今年首季因應AI產業擴大和企業資本支出增加，放款年增率達10%；淨利息收益年增24%。

高麗雪並預估，台灣央行6月啟動升息半碼，年底再升息半碼，全年升息1碼；若以升息1碼計，中信銀一年的NIM（淨利差）將增加1.7個基本點，而NII（淨利息收入）將增加11億元。

海外業務部分，今年第1季海外分行獲利年增12%，占整體銀行獲利比重提升到35%。東南亞的年增最為強勁，首季年增53%，受惠於地緣政治和產業鏈重組影響，高科技和AI投資加速轉向印度、印尼、菲律賓及新加坡和越南等；而北美首季獲利年增也達28%。

中信金今以56.4元開高，一度衝至58元，盤中大漲逾4%，再創歷史新高，為今日漲勢最亮眼的金控股。

中信金 中信銀 ROE

延伸閱讀

中信金：2026年將升息1碼 推估銀行淨利息收入可增加11億元

中信金連續4年配息率逾6成 2026年第1季獲利創歷年同期新高

中信金法說會／總座：估央行6月升息 年底新台幣匯價向30~30.5元靠攏

大盤跌700點！資金轉向電信三雄 中華電信股價逆勢創新高

相關新聞

史上最大方！三商餐飲股東會紀念品送6000元優惠券

三商餐飲（7705）股東會紀念品出爐！三商餐飲公告115年股東會紀念品方案，今年全面採數位化發放機制，股東持股不限股數，皆可透過「三商i美食APP」領取旗下10大品牌電子優惠券，以「月月發送」方式提供優惠，全年最高優惠價值上看6,000元。

勝一股東會／營運續創新高 電子級產品與擴產布局推升成長動能

溶劑大廠勝一（1773）20日召開2026年股東常會，由董事長孫靜源主持。勝一去年全年營收、獲利均創歷史新高，今年首季也延續成長動能；因應先進製程兩套電子級異丙醇（IPA）高純度產線，則預計於第3季完工。

潤泰新股東會／房市走向剛性需求 7月將推總銷600億「南港之星」大案

潤泰新（9945）20日召開股東會，會中承認2025年財報並通過配發每股現金股利1.1元。潤泰新董事長簡滄圳表示，房市走向剛性需求，集團推案腳步不會停，市場仍呈現個案表現，而今年將推出3大案，合計推案量約700億元，包含總銷600億元重點大案「南港之星」。

中信金現金股利2.5元 股價聞訊大漲 創下歷史新高

中信金（2891）19日舉行法說會，中信金總經理暨發言人高麗雪表示，中信金董事會通過配發2.5元現金股利，連續四年配息率在六成以上。中信金20日股價大漲，一度衝達57.9元，盤中大漲逾4%，為漲勢最強的金融股。

長榮奮起！一度衝上漲停板 運價漲勢終於要動了？

長榮19日一度破底至195.5元，20日股價直接大反轉，盤中最高衝上漲停板216.5元，大漲逾7%，不過萬海、陽明今日表現相對溫和，僅小漲。上海出口貨櫃運價指數（SCFI）5月15日漲勢擴大，單周上漲9.5%，第二季運價前景看俏，推動貨櫃三雄股價走高。

統一超股東會／家樂福要改叫什麼？羅智先首度鬆口了

統一集團零售版圖整合再跨出關鍵一步，家樂福品牌名稱正式走入歷史。統一超（2912）20日召開股東會，董事長羅智先表示，受到境內法規與合約關係限制，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱」，也宣告台灣零售市場經營近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日正式退場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。