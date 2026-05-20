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統一集團買肯德基？羅智先這樣說

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超今日股東會由董事長羅智先主持。嚴雅芳/攝影
統一超今日股東會由董事長羅智先主持。嚴雅芳/攝影

市場近期盛傳怡和集團有意出售肯德基、必勝客在台等地經營權，也讓統一集團是否出手競標成為外界關注焦點。對此，統一超（2912）董事長羅智先20ㄉ日在股東會後低調表示，「不予置評」，並直言「這種訊息，尤其對我們集團來講，大概每一個案子一定都會提到我們，所以我們也不方便去講什麼。」

根據《路透》日前報導，握有肯德基與必勝客台灣、香港、澳門及越南特許經營權的怡和集團，傳出有意出售旗下餐飲業務，整體交易估值上看4億美元（約新台幣130億元）。市場消息指出，包括統一集團、凱雷集團與百勝中國等均傳出參與競標，引發市場高度關注。

值得注意的是，肯德基其實與統一集團淵源頗深。1980年代，統一集團創辦人高清愿看好西式速食市場發展，主導將肯德基引進台灣，並在台北開出首店，成為台灣早期速食產業發展的重要代表品牌之一。其後隨代理經營權轉移，肯德基在台業務改由怡和集團體系接手經營至今。如今市場再度傳出統一有意參與競標，也讓外界關注，這個當年由高清愿引進台灣的品牌，是否有機會重新回到統一體系。

統一集團近年持續強化實體通路與食品布局，目前旗下已擁有7-ELEVEN、康是美、星巴克、家樂福與博客來等多元通路。今年4月底，統一超也宣布攜手日本OIC集團，擬投資約20.54億元布局台灣LOPIA零售超市與食品加工事業，進一步補強生鮮、熟食與食品供應鏈。

市場人士分析，若統一未來成功取得肯德基與必勝客經營權，將可進一步補齊大型連鎖速食版圖，並與既有零售、物流、會員與食品供應鏈資源形成更完整整合效益。

肯德基 統一集團 羅智先

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