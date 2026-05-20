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長榮奮起！一度衝上漲停板 運價漲勢終於要動了？

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

長榮19日一度破底至195.5元，20日股價直接大反轉，盤中最高衝上漲停板216.5元，大漲逾7%，不過萬海、陽明今日表現相對溫和，僅小漲。上海出口貨櫃運價指數（SCFI）5月15日漲勢擴大，單周上漲9.5%，第二季運價前景看俏，推動貨櫃三雄股價走高。

SCFI指數5月開始一路上漲，最新出爐的SCFI顯示，指數上漲186.45點，來到2,140.66點，為連三漲，且漲勢由5月8日的4.2%，加速到9.5%。四大航線漲幅都達10%以上，其中歐洲許多港口塞港問題加重，遠東-地中海運價反彈幅度最大，一周狂飆27.7%。

航運業者分析，貨櫃輪運價目前處於調整階段，中國大陸「五一」長假後復工帶動出貨需求，海運貨櫃量較去年同期增加，其中美國線受關稅政策調整前提前出貨需求帶動，貨量明顯提升，成為推升第2季運價走強的動能之一。市場預期，5月下旬起大陸出貨量還將再進一步增加。

長榮認為，貨櫃輪進入傳統旺季，由於全球供應鏈與貿易關稅等不確定性，讓貨主提前備貨意願提高，隨著客戶趕出貨，市場需求攀升，有助運費提升，惟仍須關注中東與紅海局勢變化與影響。

法人指出，貨櫃三雄4月開始營收已經出現年、月雙增；而5月除了現貨市場運價回升，北美線的長約價格也普遍優於去年水準，讓5月的營收及第2季的獲利出現想像空間。

展望未來，法人表示，長榮海運今年第3季運能將達到200萬TEU（20呎櫃）的里程碑，較過去十年間翻倍成長；透過海洋聯盟（OCEAN Alliance）合作機制，2026年整體合作運力已達508萬TEU，受惠聯盟平台提供高度彈性，得以因應市場變化快速調整運力配置，運能增加將推升第3季營收、獲利表現。

長榮今以210元跳空開高，一度衝上漲停板216.5元，盤中大漲逾7%，並爆出逾3萬張成交量。

運價 長榮 萬海

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