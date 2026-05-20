統一超股東會／家樂福要改叫什麼？羅智先首度鬆口了

統一集團零售版圖整合再跨出關鍵一步，家樂福品牌名稱正式走入歷史。統一超（2912）20日召開股東會，董事長羅智先表示，受到境內法規與合約關係限制，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱」，也宣告台灣零售市場經營近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日正式退場。

不過，對於外界關注何時全面換上新招牌，羅智先則表示，招牌更換有展延期，意味實體門市識別更新時程，未必會與品牌名稱切換同步進行。

談到近期內需與零售市況，羅智先表示，目前看起來股市「蠻熱鬧的」，資金多少有轉進消費市場，但他也坦言，台灣消費市場正處於轉化階段，「整體需求沒有改變，但消費場景改變了」，有些業者因此受惠，有些則感受到很大壓力。

他指出，零售業每天都面臨壓力，因為「每天都要結帳，消費者每天都在對我們投票」。隨著市場競爭愈來愈激烈，各行各業都面臨淘汰加速，「未來不會有任何行業很輕鬆」。

至於家樂福未來轉型方向，羅智先表示，零售業和製造業很不一樣，超市、量販店的經營，本來就高度仰賴商圈條件與人口結構變化。他認為，對消費者而言，其實不太在乎到底是便利商店、超市還是量販店，「只要能滿足需求就好」，也代表零售業的界線正變得愈來愈模糊。

他指出，台灣家庭人口結構已與30年前完全不同，單人戶比例持續攀升，目前已接近四成，消費者的購物習慣與需求自然也會跟著改變，「家樂福一定要在內容上做調整」。他也坦言，零售業最直接的地方就在於，「靈不靈很快就知道」，目前家樂福內部也持續進行各種嘗試。

談到不同零售業態定位，羅智先指出，家樂福屬於典型綜合型賣場；Costco則是會員制量販店，採「寬類窄品」策略，也就是商品類別很多，但單一品項選擇較少；至於LOPIA則偏向「窄類寬品」，例如在肉類商品上非常專業，定位也相當清楚。

他強調，零售通路並沒有絕對的對錯，各種業態都有其市場定位與經營邏輯，未來零售市場也將朝向更多元、特色化方向發展。