快訊

柯文哲判17年「風險提升、有逃亡之虞」 裁定再限制出境、科控8月

國民黨清理軍購戰場 川普訪陸拋新變數會再引硝煙？

520大禮包！賴總統宣布：0到18歲每人每月5000元成長津貼

聽新聞
0:00 / 0:00

統一超股東會／家樂福要改叫什麼？羅智先首度鬆口了

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超今日股東會由董事長羅智先主持。嚴雅芳/攝影
統一超今日股東會由董事長羅智先主持。嚴雅芳/攝影

統一集團零售版圖整合再跨出關鍵一步，家樂福品牌名稱正式走入歷史。統一超（2912）20日召開股東會，董事長羅智先表示，受到境內法規與合約關係限制，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱」，也宣告台灣零售市場經營近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日正式退場。

不過，對於外界關注何時全面換上新招牌，羅智先則表示，招牌更換有展延期，意味實體門市識別更新時程，未必會與品牌名稱切換同步進行。

談到近期內需與零售市況，羅智先表示，目前看起來股市「蠻熱鬧的」，資金多少有轉進消費市場，但他也坦言，台灣消費市場正處於轉化階段，「整體需求沒有改變，但消費場景改變了」，有些業者因此受惠，有些則感受到很大壓力。

他指出，零售業每天都面臨壓力，因為「每天都要結帳，消費者每天都在對我們投票」。隨著市場競爭愈來愈激烈，各行各業都面臨淘汰加速，「未來不會有任何行業很輕鬆」。

至於家樂福未來轉型方向，羅智先表示，零售業和製造業很不一樣，超市、量販店的經營，本來就高度仰賴商圈條件與人口結構變化。他認為，對消費者而言，其實不太在乎到底是便利商店、超市還是量販店，「只要能滿足需求就好」，也代表零售業的界線正變得愈來愈模糊。

他指出，台灣家庭人口結構已與30年前完全不同，單人戶比例持續攀升，目前已接近四成，消費者的購物習慣與需求自然也會跟著改變，「家樂福一定要在內容上做調整」。他也坦言，零售業最直接的地方就在於，「靈不靈很快就知道」，目前家樂福內部也持續進行各種嘗試。

談到不同零售業態定位，羅智先指出，家樂福屬於典型綜合型賣場；Costco則是會員制量販店，採「寬類窄品」策略，也就是商品類別很多，但單一品項選擇較少；至於LOPIA則偏向「窄類寬品」，例如在肉類商品上非常專業，定位也相當清楚。

他強調，零售通路並沒有絕對的對錯，各種業態都有其市場定位與經營邏輯，未來零售市場也將朝向更多元、特色化方向發展。

零售業 羅智先 家樂福

延伸閱讀

不只零售業景氣 羅智先：各行各業都會很辛苦

家樂福文教基金會30週年5/22–24藝術季登場 「改變有我 藝起回家」共創永續盛會

星巴克全台開到600店穩居店王 台灣連鎖咖啡三強版圖一次看

LOPIA被貼窮人標籤！達人反駁「木村拓哉都去了」：像日本好市多

相關新聞

長榮奮起！一度衝上漲停板 運價漲勢終於要動了？

長榮19日一度破底至195.5元，20日股價直接大反轉，盤中最高衝上漲停板216.5元，大漲逾7%，不過萬海、陽明今日表現相對溫和，僅小漲。上海出口貨櫃運價指數（SCFI）5月15日漲勢擴大，單周上漲9.5%，第二季運價前景看俏，推動貨櫃三雄股價走高。

統一超股東會／家樂福要改叫什麼？羅智先首度鬆口了

統一集團零售版圖整合再跨出關鍵一步，家樂福品牌名稱正式走入歷史。統一超（2912）20日召開股東會，董事長羅智先表示，受到境內法規與合約關係限制，「6月30日前不能提到任何新名字，7月1日起則不能再使用家樂福名稱」，也宣告台灣零售市場經營近40年的「家樂福」品牌，即將在6月30日正式退場。

泓德能源強攻澳洲儲能

再生能源系統廠泓德能源（6873）澳洲布局再下一城，昨（19）日宣布旗下ZEBRE平台與綠色鋼鐵製造商Greensteel Australia簽署戰略合作備忘錄（MOU），將共同推動再生能源驅動的綠鋼生產模式。

大同奪北美電力大單

大同（2371）搶攻AI資料中心與電網升級商機報捷，昨（19）日宣布，奪下北美新客戶多筆大單，涵蓋數個再生能源太陽光儲能案場，並斬獲數筆亭置式及桿上型等配電變壓器訂單，今、明年陸續交貨，全面挹注營收與獲利，並有多家潛在客戶積極洽談中，為中長期接單動能再添柴火。

華夏第2季產銷量估下滑

國內聚氯乙烯（PVC）代表性業者華夏（1305）昨（19）日舉行法人說明會。展望第2季，華夏表示，由於原料供應因素，第2季估無法全產，預計整體產銷量也較第1季下滑，但產品個別毛利表現則會向好。

統一超展店 衝複合商場

統一超（2912）昨（19）表示，為貼合消費者多變的生活型態，也因應市場變化做多樣化調整，包含Fresh店型、複合型大店與商場店等型態。同時台灣7-ELEVEN預計每年維持新增150至200家門市步調，並持續擴大多元事業布局，深化打造「生活服務平台」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。