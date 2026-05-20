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泓德能源強攻澳洲儲能

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

再生能源系統廠泓德能源（6873）澳洲布局再下一城，昨（19）日宣布旗下ZEBRE平台與綠色鋼鐵製造商Greensteel Australia簽署戰略合作備忘錄（MOU），將共同推動再生能源驅動的綠鋼生產模式。

據悉，本次雙方合作將結合ZEBRE於南澳持有的437MW再生能源資產與儲能調度能力，協助Greensteel Australia打造具全球競爭力的超低排放鋼鐵生產基地，並強化供電穩定與能源成本管理，展現泓德能源在澳洲高耗能產業的整合服務能力。

由於澳洲算力中心、重工業與製造業等大型負載快速成長，帶動企業對穩定綠電與自備容量的需求升溫。

根據CBRE預測，澳洲資料中心裝置容量將由2025年約1.4GW，三年內成長至約1.8GW；超大規模資料中心市場亦預期於2030年擴大至160億美元以上。

此外，澳洲聯邦政府2026年3月起，要求新設資料中心自備再生能源供給或承擔電網升級成本，加上大型負載接入標準趨嚴，因此儲能與再生能源整合方案將成為用電大戶確保供電韌性與成本競爭力的關鍵。

依據本次MOU規劃，ZEBRE將運用Templers儲能案場、Solar River光儲混合案場等澳洲大型再生能源資產，支持澳洲鋼鐵製造商逐步導入再生能源供應。

泓德能源 能源 澳洲

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