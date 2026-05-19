聽新聞
0:00 / 0:00
統一超展店 衝複合商場
統一超（2912）昨（19）表示，為貼合消費者多變的生活型態，也因應市場變化做多樣化調整，包含Fresh店型、複合型大店與商場店等型態。同時台灣7-ELEVEN預計每年維持新增150至200家門市步調，並持續擴大多元事業布局，深化打造「生活服務平台」。
近年來統一超旗下事業各自衝刺，往生活服務平台邁進，尤其，轉投資事業兩大品牌更傳捷報，星巴克、康是美同步宣布打造複合店型「愿秀門市」，同時也是雙600間門市，朝多元化布局展店。
大型複合商場已成為統一超整合旗下通路、打造生活體驗的重要場域，目前全台共有四家門市。將於5月24日正式開幕的南港「愿秀門市」為第五家據點，占地約300坪，集結7-ELEVEN、康是美、星巴克與21PLUS四大品牌，並導入全新空間設計與選品策略。
目前統一超旗下大型複合商場，還包括由7-ELEVEN、康是美、星巴克與統一精工共構、占地逾千坪的新世代複合商場「Par K* Avenue」，以及台灣7-ELEVEN第7,000家「首府門市」、「ZEELAND-MARK」與「愿橋門市」等據點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。