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和泰車促銷 打家電牌

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

在車廠即將推出新車款與促銷下，今年6月車市看好，龍頭車廠和泰車（2207）加碼搶市，可望再推出家電促銷，持續提升市占率，今年上半年營運穩健向上。

若再看整體車市，加上特斯拉、本田的新車交付，沈寂多時的台灣車市可望恢復元氣，帶動新車銷售全面復甦。

車廠的夏季競賽即將啟動，傳統車商在6月推出的優惠促銷與過年前同樣都是年度盛事，去年和泰車贈車送的投影機有效帶動新車銷售，業界預期和泰車今年6月勢必捲土重來，再度推出家電促銷，許多消費者也蓄勢待發，準備在6月買新車。

和泰車今年年初RAV4改款，接單超出預估，有效帶動和泰車的新車銷售。裕日車雖然沒有全新車款，但持續以優惠特仕車方式搶市，穩住基本盤。另外中華車年初以來 Mitsubishi XFORCE 市場銷售表現亮眼，帶動三菱品牌提車台數成長，也被認為將在今年的夏季競賽展現產品力。

業界指出，除了和泰車將推出的促銷案之外，傳統各家國產車廠也都會在6月推出促銷優惠方案，再加上業務人員的內促獎金折讓，預期將有效帶動新車銷售。對於一般國產車的消費者而言，購車都是長期的預算，原本就有購車計畫，但加碼促銷有利於刺激消費者加快購車的決定，也因此每年的夏季競賽促銷，都能帶動新車銷售。去年此時因為關稅議題，造成消費者緩購，今年關稅議題對國產車而言，影響有限，今年6月的車市表現，可望優於去年。

近期市場買氣逐漸恢復動能，台灣本田就指出，Honda PRELUDE接單超乎預期，首批100台配額已全數完售，新年式配額積極爭取中。此外量販車款All-new CR-V全新搭載e:HEV電油動力預接單價99.9萬元起，市場反應相當熱，預期6月開始交車後，本田的掛牌數將可快速拉升。

至於特斯拉則屬於車市的不確定因素，交車台數依新車抵台的數量而定，業界看好特斯拉6月將有大船靠港，也是帶動6月車市的重要因素。

和泰車 特斯拉 車市

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