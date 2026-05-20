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大同奪北美電力大單

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北報導
大同董事長張榮華。聯合報系資料照
大同董事長張榮華。聯合報系資料照

大同（2371）搶攻AI資料中心與電網升級商機報捷，昨（19）日宣布，奪下北美新客戶多筆大單，涵蓋數個再生能源太陽光儲能案場，並斬獲數筆亭置式及桿上型等配電變壓器訂單，今、明年陸續交貨，全面挹注營收與獲利，並有多家潛在客戶積極洽談中，為中長期接單動能再添柴火。

這是大同於北美市場與美國本土電力設備開發商GIS戰略結盟，間接切入大型AI數據巨頭供應鏈之後，再次奪下全新策略夥伴訂單，並直攻旗下多個光儲能場，顯示大同自主多軌布局、擴大市場覆蓋率的策略見效。

大同透露，此次奪下北美新客戶多筆大單，是在日前參加美國電力產業重要展會「IEEE PES T&D 2026」時的機緣。大同當時在展會首度完整亮相針對美國市場需求設計的亭置式變壓器與桿上型變壓器，成功吸引多個策略性新客戶目光並現場成交。

大同強調，這批新客戶皆為美國在地再生能源、電力基建與大型太陽光儲能廠業者，且此次接單不僅跨足單一案場，而是同時打入該戰略性合作夥伴旗下的數個光儲能廠。

業界指出，近年美國力推綠能轉型與AI資料中心建置，帶動基礎電力設備需求。相較於大型電力變壓器因原材料與製程限制導致全球交期高達數年，中小型配電變壓器則具備製程標準化與可流水線批量生產的特性。

大同深耕電力變壓器領域多年，在當前北美市場積極去化重電基礎建設需求的市況下，憑藉其快速交貨能力，成功發揮產品線的機動性，順利開拓美系新客戶。

大同指出，先前已成功取得美國再生能源案場345kV等級的大型電力變壓器訂單，預計於2027年中交貨，但345kV等級大型變壓器交期普遍長達18個月，營收認列具延遲性。

相對而言，此次開拓的亭置式與桿上型配電變壓器適用於流水線批量生產，交期僅需三至六個月，且簽獲的訂單數量龐大，具備快速出貨與營收迅速認列的優勢，隨著AI基礎建設與再生能源案場對中小型電力設備需求同步爆發，可望加速大同在北美的營收與獲利堆疊。

展望未來，大同指出，自此展覽延伸出數個大型商機，目前正與多家潛在客戶積極洽談中，可望為中長期接單動能再添柴火。

業界分析，隨著大同在美國的產品線從大型電力級變壓器，擴展到中小型配電變壓器及GIS等產品布局日趨完備，客戶採購整體解決方案的意願將顯著提升，更有利於大同未來致力發展電力設備統包工程，在電網升級浪潮中實現營運躍升。

再生能源 大同 美國

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