儒鴻法說會／創辦人洪鎮海驚喜現身 直言市場虧待傳產股

儒鴻（1476）19日罕見在企業總部舉辦法說會，創辦人洪鎮海驚喜現身，並在台下全程聆聽，會後受訪時直言，當前資本市場對傳統產業「有一點虧待」，傳產股本益比已過度修正。他並指出，科技產業不可能永遠維持高成長，「今年已經看得到變化，下來也會很快」，隨著市場重新檢視基本面，傳產價值有望重新被看見。

儒鴻法說會由董事長王樹文和總經理洪瑞廷主持，王樹文表示，儒鴻目前已導入AI驗布系統，可同時驗貨與貼標，精準記錄瑕疵內容與座標，提升效率並節省人力。另外，公司致力於能源轉型，台灣廠已有10%使用綠電並廣設太陽能；越南廠廢水回收率於2025年提升至57%。

同時，公司已於2025年承諾加入SBTi（科學基礎減碳目標倡議）平台並設定減碳目標，本月已正式提交審查，預計第3季通過。公司以2024年為基準年，目標2035年前範疇一與範疇二碳排放減量63%，範疇三減量31.7%，並將透過能源轉型、能源效率提升、低碳原料採購及供應鏈減碳管理等策略推進。

洪瑞廷針對今年展望表示，仍維持「審慎樂觀」的看法，儒鴻目前訂單能見度約六個月，目前品牌客戶下單仍大致依照原先預期與計畫執行，第2季未見明顯意外狀況，整體訂單展望維持「審慎樂觀」。4月營收年增率看似放緩，但主要與轉期及跨月出貨有關，並非需求明顯轉弱；公司內部每月營收目標維持30億元以上，今年新品出貨比重可望達15~20%。

洪瑞廷指出，今年前五大客戶訂單狀況與品牌端預期一致，準確度良好，成長動能則來自新客戶持續導入，以及高附加價值、多功能性產品開發。至於「小巨人」新客戶策略，成熟後的新品牌將轉入固定客戶管理，近兩月略為提升，其中以美國品牌為主，並涵蓋歐洲與亞洲市場，新品開發與合作討論仍相當活絡。

至於新產能的布局，儒鴻印尼新廠區將採智慧廠區規劃，今年下半年動工，明年底前正式投產。面對原物料價格波動，儒鴻則透過提高低價庫存、與供應商簽訂長約，等方式分散風險。另外，針對市場關注的關稅退稅議題，洪瑞廷表示，美國財政部已自4月起啟動相關退稅準備作業與說明，企業若依照生產流程規範辦理，後續應可獲得相對應退回。

儒鴻2026年毛利率目標維持28%至32%，後續將持續透過新產品導入、開發流程優化，以及AI與新數據工具應用，提升產品複雜度與開發效率，作為中長期成長動能。