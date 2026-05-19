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中信金估央行6月升息半碼 年底前新台幣匯率偏升

中央社／ 台北19日電

中信金今天舉行第1季法人說明會，中信金總經理高麗雪表示，內部預期台灣央行6月升息半碼，年底前可能再升半碼，匯率部分，台股表現強勢、央行貨幣政策趨緊，預期新台幣走勢偏升，年底前有望朝30元到30.5元間靠攏。

中信金今天下午舉行第1季法人說明會，包括中信金總經理高麗雪、財務長徐旻傾都親自出席。

高麗雪指出，中信金第1季合併稅後盈餘達231.04億元，年成長16%，續創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）為1.18元。中信銀第1季稅後盈餘達165.86億元，年增23%，也創單季歷史新高；海外獲利部分，因地緣政治、產業供應鏈重組下，高科技產業快速往東南亞、印度、北美移動，海外第1季稅前獲利71億元，年增12%，占銀行整體獲利達35%。

至於台灣人壽第1季稅後淨利78億元，高麗雪指出，主要來自債券、基金評價利益，加上合約服務邊際（CSM）攤銷跟會計準則調整影響，投資型、傳統型保單皆有大幅成長，首季新契約保費年增142%。

展望總經情勢，高麗雪表示，美國5月12日公布4月消費者物價指數（CPI）年增率達3.8%，加上受到戰火影響，以及就業市場下行風險可控下，預期美國今年不降息機率高。

匯率部分，高麗雪表示，雖然地緣政治因素導致資金偏向美元資產，但在利差、美國財政赤字等影響下，加上台股表現非常強勢，台灣央行貨幣政策也趨緊，看新台幣呈現偏升走勢，預期今年底前可能朝30元到30.5元靠攏。

高麗雪分析，考量台灣經濟成長率因AI需求強勁，出口亮眼，首季經濟成長率趨近14%，台灣今年經濟成長率有望超過8%。央行貨幣政策趨緊，內部預估央行6月升息半碼（0.125個百分點），考量油價等相關因素，年底可能再升息半碼。

若升息1碼，以年化數字來看，對中信銀淨利差（NIM）增加1.7個基本點（1個基本點為0.01%），淨利息收入（NII）有近11億元挹注。

國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，目前已有15家國銀響應。高麗雪表示，一定積極響應國發會政策，政府目前出資機制包括不同層級的金額，銀行經董事會確認後就會對外公告。考量中信銀海外布局與客戶需求，會出資相對應的金額。

至於台灣人壽打造養生村進度，高麗雪指出，透過中信樂活子公司進行，養生村基地座落在台南中信科技大學，結合大學資源，打造具學習性、社群交流、生活支持的新型態退休生活場域，規劃50歲以上可入住，第一階段規劃100個房間，養生村最快明年第1季開幕。是否會跟保單結合，台壽也在評估中。

台幣匯率 中信金 中信銀

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