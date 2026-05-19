華夏法說會／第2季銷量估下滑但毛利較好 致力鞏固內銷市場

國內聚氯乙烯（PVC）代表性業者華夏（1305）19日舉行法人說明會。展望第2季，華夏表示，由於原料供應因素，第2季估無法全產，預計整體產銷量也較第1季下滑，但產品個別毛利表現則會向好。將致力穩住獲利相對較高的內銷市場，並審慎規畫調整外銷策略，避開競爭最激烈的印度市場。也將持續耕耘特殊加工需求、特殊規格產品，優化產品組合、提升獲利表現。

華夏召開法說會，由總經理胡吉宏、營業處處長暨發言人吳建興主持。胡吉宏表示，PVC產業在過去3、4個月內起落相當大。中國大陸電石法PVC貨源增加，成為價格標竿，拖累乙烯法價格；4月PVC價格開始反轉，原料乙烯、EDC都下跌。預估第2季VCM及PVC無法全能生產，華夏將努力做好產銷規劃，策略性降低整體庫存，以減少風險，並保持開動率的機動性。

華夏2026年第1季稅後虧損1.2億元，每股淨損0.21元，虧損幅度較前一季、去年同期收斂。第1季PVC／VCM銷售金額較去年同期增加2.95億元；第1季合併銷貨淨額26.7億元，年增9%。

展望第2季PVC市況，吳建興表示，就供給面而言，中國大陸市場因中東戰事僵持，加上市場進入春檢主要檢修期，海外市場需求不明，第2季季中大陸整體開工率已下滑至71%；但因房產、製造等內需並未轉好，庫存居高，至129萬噸左右，仍以出口為去化庫存的主要手段。中國大陸電石法PVC進入外銷市場，也拖累亞洲整體價格。

不過，吳建興也指出，中國大陸政府推動反內捲及工業節能檢查政策，將對電石法PVC生產企業全監察，短期尚未實質傳導至下游PVC產業，但長期來看電石法產量有望減少。此外，亞洲乙烯PVC廠紛紛降產、歲修，供給偏緊支撐價格，同時上游原料供應量、價逐步寬鬆，加上印度自產PVC行情五月觸底回升。預期印度期末零關稅優惠截止，亞洲乙烯PVC可望恢復產銷動能。

至於需求，第2季中國大陸製造業在五一假期後開工復甦緩慢，1-4月房產開發投資額、房屋新開工率均較去年頭期下滑。海外市場銷售鈍化，大陸期貨、現貨及出口價均呈區間震盪偏弱。