儒鴻訂單能見度維持6個月 洪鎮海看傳產股價委屈

國內聚氯乙烯（PVC）代表性業者華夏（1305）19日舉行法人說明會。展望第2季，華夏表示，由於原料供應因素，第2季估無法全產，預計整體產銷量也較第1季下滑，但產品個別毛利表現則會向好。將致力穩住獲利相對較高的內銷市場，並審慎規畫調整外銷策略，避開競爭最激烈的印度市場。也將持續耕耘特殊加工需求、特殊規格產品，優化產品組合、提升獲利表現。

2026-05-19 17:43