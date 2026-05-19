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儒鴻訂單能見度維持6個月 洪鎮海看傳產股價委屈

中央社／ 台北19日電

紡織股王儒鴻今天舉行法人說明會，總經理洪瑞廷表示，訂單能見度維持6個月，對今年營運看法審慎樂觀，除2月春節工作天數少，儒鴻目標今年每個月營收維持新台幣30億元以上。

至於法人關心美伊戰爭可能造成的影響，洪瑞廷表示，戰事推升油價上漲，從美國經濟數字來看，通膨有蠢蠢欲動的跡象，儒鴻將持續緊盯，並與品牌端密切溝通，目前為止儒鴻接單及出貨情況皆維持正常。

擴產方面，儒鴻表示，印尼新廠計畫前置作業已差不多完成，預計今年下半年動工，目標2027年底產能開出，新廠預計導入AI等新科技，以提升生產及管理效率。

儒鴻創辦人洪鎮海2024年退休後，今天意外現身儒鴻法說會現場，會後面對媒體追問台股指數頻創新高，儒鴻股價卻相對低迷。洪鎮海表示，這波資金浪潮聚焦AI，傳產股這段時間確實比較委屈。

儒鴻近期公布首季財報，單季營收96.21億元，年增2.63%、季增3.8%；歸屬母公司淨利18.34億元，季增16%、年增9.2%，為歷史第3高，也是近14個季度新高，單季每股純益6.69元。

儒鴻 洪鎮海 印尼

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