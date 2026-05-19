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華夏第2季拚利潤優先 估產銷量比第1季略減

中央社／ 台北19日電

PVC廠華夏總經理胡吉宏表示，受美伊戰爭影響，近幾個月PVC市場起落非常大，綜合考量原料取得、成本等因素，華夏第2季將採取內銷優先、利潤優先作法，預估第2季產銷量會比第1季略減，但透過出貨組合調整，單位毛利有望提升。

華夏今天舉行法人說明會，胡吉宏分析，2月底美伊戰爭爆發後，3月包括乙烯、二氯乙烷（EDC）、氯乙烯單體（VCM）等上游原料，以及PVC產品價格同步衝高，而4月隨著戰事和緩，出現一波回檔，其中原料乙烯的回檔幅度，比起PVC產品價格回檔相對和緩。

胡吉宏表示，華夏第2季很認真在做產銷規劃，因為變動相當大，必須綜合評估原料取得、成本等因素，第2季採取策略將以內銷優先、利潤優先，擬降低整體庫存，以減少風險。

整體而言，華夏預估第2季產銷量會比第1季略微下滑，透過出貨組合調整，單位毛利會處於較有利狀態。

華夏營業處處長暨發言人吳建興進一步分析第2季原料端，關鍵上游石化原料乙烯的供應，雖持續受到美伊戰事影響，但亞洲各國分散取得原油，裂解廠的輕油原料供應緩解，陸續提升開工率，乙烯整體產能逐步回升。

下游市場方面，吳建興表示，目前原油和石腦油的價格仍震盪偏強，下游乙烯衍生物廠商面臨成本上漲、且終端需求不佳的處境，紛紛採取減產避險的策略。預料接下來乙烯行情可能隨著下游基本面疲軟而緩步下跌，對於華夏成本有利。

華夏第1季營收新台幣26.74億元，年增8.6%，毛利率2%，比起去年同期-4.3%翻正；歸屬母公司淨損1.2億元，較去年同期淨損2.68億元，虧損縮減55%，單季每股淨損0.21元。

華夏 美伊戰爭

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