東聯股東會／董座徐旭東請假 副董席家宜：第2季有望轉盈

遠東集團旗下東聯（1710）19日舉115年度股東會。董事長徐旭東因身體因素未出席，由副董事長席家宜主持。席家宜表示，由於中東貨源占國際乙二醇（EG）出口比重約三成，戰爭導致減產、荷莫茲海峽封鎖阻斷出貨，對於EG原先產能過剩的市況影響很大，對東聯相對有利，今年第1季雖仍小幅虧損，但虧損幅度已收斂；更預估第2季有望轉虧為盈。

席家宜表示，2025年乙二醇（EG）市場仍供過於求，東北亞產能供3,500萬噸，總需求約3,000萬噸，產能過剩壓抑漲幅空間。東聯持續朝特化品轉型，去年特化＋氣體產品已占營收比重六成，EG占比降為四成，持續朝2028年EG降至25%、電子化學品10%、特化與氣體產品65%的目標努力。

展望下半年，席家宜表示，美國的供應及需求，仍是最大變數。目前全球原油庫存仍低，國際化工巨頭也預估，即便停戰仍需275天，原油供應才能恢復正常。下半年如果供需仍未恢復，戰前的產能過剩狀況持續得到緩解，就會比較好。但整體而言仍要觀察局勢變化，目前難有明確判斷。

對於原料供應，席家宜說，中油供料穩定，先前更與台聚（1304）共同完成儲槽，東聯原料庫存目前都在安全水位。

東聯表示，未來持續調整產品結構，逐步降低對大宗石化產品依賴，聚焦電子化學品、AI特殊應用材料等高附加價值產品，除耕耘已久的電子級二氧化碳，也發展高純度製程溶劑、光阻剝離劑級界面活性劑等關鍵材料。此外，也投入類固態電池材料，結合國內產業夥伴推進量產布局，為台灣儲能及電動車產業發展提供關鍵材料支援。

至於未來研發方向，東聯指出，將針對先進封裝用光固化樹脂材料應用，及高速基板材料等技術趨勢投入研發；並深化CMP製程所需之洗劑與溶劑產品，針對不同晶圓材質與製程節點開發差異化產品組合。