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望隼報喜 訂單追著跑

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

望隼（4771）總經理石安昨（18）日表示，隱形眼鏡市場需求自去年下半年明顯回溫，其中中國大陸美瞳片需求強勁，帶動公司今年第1季營運創歷史新高，且目前訂單能見度已看到明年，產能幾乎「被訂單追著跑」，全年營收可望逐季成長。

望隼新廠預計今年第2季至第3季落成、年底前完成搬遷，明年第1季前月產能將擴至約8,100萬片，支撐中國、日本與台灣市場同步成長。

望隼昨日召開法說會，石安指出，目前中國大陸、日本兩大市場均呈供不應求，望隼採配額方式供貨。中國廠目前月產能約2,000多萬片，未來將擴至3,000多萬片；台灣廠規模仍較大，並將隨新廠搬遷逐步釋出產能。新廠初期可能對毛利率造成約1個百分點影響，匯率則是今年主要不確定因素。

從市場結構來看，望隼今年1至4月中國大陸營收占比達54%，年增67%；日本占比35%，部分訂單因產能不足遞延到第2季、第3季，預估全年成長仍有雙位數；台灣占比則由5%提升至10%。

產品方面，美瞳片成為最大成長動能。望隼第1季美瞳片占比由上一季38%大幅升至53%，透片占35%，功能型鏡片占11%，矽水膠占1%。石安表示，美瞳片已不只是視力矯正產品，更具備美妝與「情緒價值」，吸引無近視或低度數年輕族群消費。

營收 日本 中國大陸

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