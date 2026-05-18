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全體上市公司首季稅前盈餘大賺1.63兆元 年增47%

中央社／ 台北18日電

台灣證券交易所今天公布，除了13家金控公司，以及永冠-KY 1家未申報，其餘972家本國上市公司，及90家第一上市公司皆已公布第1季財報；上述全體上市公司合計首季營收新台幣13兆72億元，年增26.29%，稅前淨利1兆6356億元，較去年同期成長47.86%。

證交所進一步說明，第1季獲利的上市公司有846家，約占整體上市公司家數比重的8成，另外首季獲利較去年同期成長的上市公司有634家，占比約6成。

其中，獲利成長較大產業包括半導體業，憑藉領先技術及多元供應鏈布局，成功把握AI市場商機，收穫豐碩。電子零組件業受惠AI伺服器及高效能運算強勁需求，帶動獲利成長。塑膠工業則受惠AI帶動電子材料產品銷量增加，以及美伊戰爭推升油價，帶動石化塑膠產品行情跟漲，獲利成長。

首季獲利衰退較大產業則為航運業、運動休閒及汽車工業。其中航運業受地緣政治不確定等因素影響，運價走跌，加上基期較高，獲利衰退。運動休閒因品牌客戶處於產品轉換期、市場疲軟等因素，產能利用率降低，獲利銳減。汽車工業受關稅及匯率等不確定因素影響，整體市況低迷，獲利衰退。

證交所特別提到創新板公司的表現，統計25家創新板上市公司首季營收111.17億元，年增36.52%；稅前淨利則比去年同期大幅成長422.92%。

櫃買中心今天也公告887家上櫃公司已如期申報第1季財報，統計整體上櫃公司首季營收約8536億元，年增19%；稅前淨利1365億元，比去年同期大幅成長82%。

櫃買中心進一步指出，第1季獲利較去年同期成長的上櫃公司有500家，約占整體上櫃公司比重56%，其中獲利成長金額前3大產業分別為半導體業、電腦及週邊設備業、金融業。

每股盈餘方面，櫃買中心統計第1季營運獲利的上櫃公司有656家，約占整體上櫃公司比重74%。其中每股盈餘超過10元的上櫃公司有13家，5元以上未達10元有15家，2元以上未達5元的公司有98家。

上市公司 永冠 營收

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