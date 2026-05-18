上海商銀法說會／第1季獲利亮眼 每股盈餘1.05元

上海商銀（5876）5月18日受華南永昌證券邀請舉辦線上法人說明會，由總經理郭進一主持，向投資人說明今年第1季營運概況與財務表現，以及下半年營運展望。

郭進一表示，今年的全球經濟展望仍受地緣政治衝突、美國貿易政策以及主要央行貨幣政策等不確定因素影響金融市場的穩定。面對瞬息萬變的外部挑戰，上海商銀將密切關注經營環境之變動，靈活採取妥適的營運對策，向前推進各項業務，持續創造營收與獲利。

在財務表現方面，上海商銀今年第1季合併稅後淨利65.2億元，較去年同期成長10.74%，主要業務的收益均維持成長動能，其中，手續費淨收益較去年同期成長13.04%，稅後淨利歸屬母公司業主51.1億元，較去年同期成長9.52%，稅後每股盈餘1.05元，優於去年同期的0.96元。

此外，本行個體普通股權益比率CET1為13.18%、資本適足率16.25%，顯示上海商銀第1季的獲利表現亮眼、資本適足率充足。

在營運發展方面，上海商銀持續強化「低耗資本的手收業務」，以「資產傳承」及「預留稅源」為主軸推展保險業務，第1季個體的保險佣金收入較上年同期成長24.5%，非利息收益占淨收益之比重也顯著提升。在永續發展方面，本行今年榮獲S&P Global全球永續年鑑評鑑為全球銀行業前5%之績優公司，成績較上年（前10%）提升。

S&P Global是根據環境、社會及治理與經濟面三大面向進行綜合評估，本行連續多年入選，顯示在推動企業永續發展方面長期耕耘獲得國際的高度肯定與認同。本行將堅守「服務社會，輔助工商實業，發展國際貿易」的創行宗旨，充分發揮金融影響力，並持續落實永續發展理念，致力成為永續經營的標竿企業，為全球永續發展注入更多正能量。

上海商銀2026年延續以「傳承永續，智能創新」為策略主軸，其意涵是「傳承創行精神，厚植營運資本，推動永續發展，創造永續價值。善用金融科技，發展人工智能，創新產品服務，開拓多元業務」，期能創新業務與服務，開拓多元業務，善用金融科技，創造新收益與盈餘，提高非息收益比重，提升使用資本效益。