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溢泰實業掛牌上市首日跌破承銷價、盤中重挫逾7% 中籤者遭慘套

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

溢泰實業（7818）18日以每股70元掛牌上市，但一開盤就跌破承銷價，以68.6元開出，下跌1.4元， 跌幅2%，股價開低走低一度下滑至64元，下跌6元， 跌幅8.57%，盤中跌幅逾7%，中籤的投資人慘套，沒賺到新股紅包。

溢泰實業上市前公開申購，承銷張數3,160張，參與申購的合格件數達30萬5,115件， 中籤率1.03%；但18日一掛牌卻沒有蜜月行情，直接跌破承銷價。

溢泰實業長期深耕過濾研發技術，並且開發活性碳再生技術，切入半導體大廠供應鏈。隨著全球半導體產業對資源循環的需求日益增加，積極開發活性碳再生服務，將傳統耗材轉化為可重複利用資源，精準對接科技大廠的「資源循環零廢棄」目標。

溢泰實業事業布局涵蓋水資源、金屬及工業水處理三大事業群，2025年全年營收約126億元，其中，水資源業務占比61%，金屬產品占35%，工業水處理約4%；屏東活性碳再生廠已取得相關許可，預計自2026年第2季起供貨給國內半導體龍頭客戶，有助提升整體獲利結構。

溢泰實業指出，正切入台灣工業用水EPC工程區塊市場和活性碳再生服務領域，同時擴大布局商業用淨水市場，力拚今年營收兩位數成長。

半導體 營收

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