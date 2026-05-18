淨水設備廠溢泰掛牌上市 首日下挫逾8%

國內淨水設備出口龍頭溢泰今天以每股承銷價70元上市掛牌交易，早盤最低64元，下跌8.57%。

溢泰表示，商用淨水為近年最重要成長引擎，過去已於中國市場打入國際大型連鎖咖啡供應鏈，累積門市水質標準化與設備穩定供應經驗；今年初陸續切入國內知名連鎖早餐店，近期再擴展至連鎖超商，顯示商用淨水解決方案已進入多通路複製與規模化出貨階段。

溢泰指出，台灣便利商店市場具備高度規模化與標準化特性，為商用淨水最具潛力的應用場景之一。

根據經濟部統計處資料顯示，2025年8月全台便利商店店數已達1萬4236家，近年展店動能持續。溢泰切入連鎖超商供應鏈後，除初期設備導入可挹注營收外，隨門市數與設備基數擴大，後續濾芯耗材更換、維護服務與設備汰換需求將逐步堆疊，形成穩定且具累積性的長期收入來源。

溢泰說明，台灣商用淨水市場正處於爆發初期，全台飲料店市場規模已突破千億元，成為繼餐廳業後第2個千億級次產業。商用終端用水需求隨連鎖品牌展店加速，已成為整體市場最重要的成長引擎之一。

溢泰表示，除了金屬製品外，水資源相關業務橫跨家用與商用淨水設備、濾芯耗材、工業水處理及活性碳再生服務。