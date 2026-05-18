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淨水設備廠溢泰掛牌上市 首日下挫逾8%

中央社／ 台北18日電
凱基證券主辦輔導溢泰實業可望於５月下旬掛牌上市，由凱基證券董事長許道義(右起)、溢泰實業集團董事長林慶雄、溢泰實業集團執行長林于鈞及凱基證券資本市場部主管陳權澤代表出席上市前業績發表會。凱基證券／提供
凱基證券主辦輔導溢泰實業可望於５月下旬掛牌上市，由凱基證券董事長許道義(右起)、溢泰實業集團董事長林慶雄、溢泰實業集團執行長林于鈞及凱基證券資本市場部主管陳權澤代表出席上市前業績發表會。凱基證券／提供

國內淨水設備出口龍頭溢泰今天以每股承銷價70元上市掛牌交易，早盤最低64元，下跌8.57%。

溢泰表示，商用淨水為近年最重要成長引擎，過去已於中國市場打入國際大型連鎖咖啡供應鏈，累積門市水質標準化與設備穩定供應經驗；今年初陸續切入國內知名連鎖早餐店，近期再擴展至連鎖超商，顯示商用淨水解決方案已進入多通路複製與規模化出貨階段。

溢泰指出，台灣便利商店市場具備高度規模化與標準化特性，為商用淨水最具潛力的應用場景之一。

根據經濟部統計處資料顯示，2025年8月全台便利商店店數已達1萬4236家，近年展店動能持續。溢泰切入連鎖超商供應鏈後，除初期設備導入可挹注營收外，隨門市數與設備基數擴大，後續濾芯耗材更換、維護服務與設備汰換需求將逐步堆疊，形成穩定且具累積性的長期收入來源。

溢泰說明，台灣商用淨水市場正處於爆發初期，全台飲料店市場規模已突破千億元，成為繼餐廳業後第2個千億級次產業。商用終端用水需求隨連鎖品牌展店加速，已成為整體市場最重要的成長引擎之一。

溢泰表示，除了金屬製品外，水資源相關業務橫跨家用與商用淨水設備、濾芯耗材、工業水處理及活性碳再生服務。

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