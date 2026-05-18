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麗嬰房雙利多爆發！資產重估每股淨值增6.3元 股價亮燈漲停
麗嬰房（2911）反映資產重估與淨值提升利多，股價連續兩日強攻，18日盤中一度攻上漲停、來到6.08元，股價向淨值靠攏。市場看好，隨著公司改採投資性不動產公允價值模式後，資產價值與財務結構將明顯改善，也替長期低迷股價帶來想像空間。
麗嬰房日前公告，董事會通過變更投資性不動產會計政策，自2026年起將投資性不動產後續衡量方式，由原本「成本模式」改採「公允價值模式」，並追溯調整2025年財報。公司指出，此舉主要配合物流事業布局與資產活化策略，盼更真實反映資產潛在價值。
依獨立第三方估價機構評估結果，截至2026年3月底，重估後資產將增加約7.05億元，股東權益增加約6.62億元，每股淨值提升6.3元。麗嬰房表示，隨著淨值提升，將有助優化財務結構、降低負債比率，進一步強化財務體質。
公司表示，近年積極拓展物流事業並提升資產運用效率，因此自2026年起將部分自有資產轉列為投資性不動產，以提供更具攸關性的財務資訊。
不過，因追溯調整2025年財報時，涉及會計評價基礎轉換與損益科目重分類，2025年度當期淨利將有所變動；但調整後，2025年底保留盈餘仍增加約4,634萬元，顯示資產增值對整體權益具正面效益。
此外，麗嬰房日前公告首季財報，營收4.31億元，年減32.79%，稅後純益0.69億元，較去年呈現虧轉盈，每股純益0.66元，連續兩季轉盈。
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