拓凱攻人形機器人 報捷

碳纖維複材大廠拓凱（4536）強攻人形機器人報捷，公司透露，已有多家國內外機器人大廠或其供應鏈上門談合作，很快就進入產品設計與樣器測試階段。

拓凱將憑藉其碳纖維複材領域全球領先地位，全力卡位機器人「輕量化」材料革命商機。

此外，拓凱旗下持股七成的新鴻洲精密科技（XPT），將規劃申請分拆掛牌，宣示拓凱在複材應用之外，朝精密機電與塑膠射出領域延伸發展。據悉，新鴻洲已打入「美國最大手機品牌」的手機、智慧手表及耳機等產品鏈。

今年伴隨后里總部啟用與越南二期擴建，拓凱集團正積極從傳統碳纖維代工大廠，轉身為全球橫跨航太、軍工無人機與人形機器人的「全方位高階複合材料系統供應商」。

其中，人形機器人技術逐步切入國際供應鏈。尤其「輕量化」已成為決定人形機器人能否真正走入商用、走進家庭的重點，業界指出，如果把AI比作機器人的「大腦」，輕量化就是決定其「身體」能否靈活行動、持久續航的關鍵。

碳纖維複合材料（CFRP）密度僅鋼的四分之一，但強度卻是鋼的數倍。目前被廣泛應用於人形機器人的骨架、外殼、長臂桿等，如拓凱、先進複材等台廠，正積極卡位此領域。

拓凱今年2月中舉辦集團年終尾牙，董事長沈文振宣示，集團將以「深化碳纖維核心技術、建構跨國產能布局、拓展新興應用市場」為三大主軸，推動集團持續成長。

拓凱表示，集團以碳纖維複合材料為核心技術，正由傳統自行車、球拍、安全帽與航太複材，加速延伸至「醫療外骨骼機器人」與「人形機器人」輕量化結構件市場。

沈文振指出，拓凱在醫療外骨骼機器人領域已深耕超過五年，主攻「膝部」和「腰部」的複材結構，目前已穩定出貨日本醫療器材大廠，主要聚焦膝關節複材件、腰部支撐結構、人體穿戴式支撐模組。

基於醫療外骨骼的研發基礎，拓凱積極延伸至人形機器人領域。人形機器人為了追求高靈活度與續航力，對於「輕量化」與「造型複雜化」有極高要求。拓凱將鎖定開發人形機器人的外殼、骨架、膝關節、腰身等關鍵複材件。