快訊

要維持現狀、又重新定調台獨…賴總統「消獨」 華府將如何解讀？

孫安佐羈押！經紀人遭酸交保秒切割 深夜發聲明：他爆氣堅持要拍新改良

聽新聞
0:00 / 0:00

拓凱攻人形機器人 報捷

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

碳纖維複材大廠拓凱（4536）強攻人形機器人報捷，公司透露，已有多家國內外機器人大廠或其供應鏈上門談合作，很快就進入產品設計與樣器測試階段。

拓凱將憑藉其碳纖維複材領域全球領先地位，全力卡位機器人「輕量化」材料革命商機。

此外，拓凱旗下持股七成的新鴻洲精密科技（XPT），將規劃申請分拆掛牌，宣示拓凱在複材應用之外，朝精密機電與塑膠射出領域延伸發展。據悉，新鴻洲已打入「美國最大手機品牌」的手機、智慧手表及耳機等產品鏈。

今年伴隨后里總部啟用與越南二期擴建，拓凱集團正積極從傳統碳纖維代工大廠，轉身為全球橫跨航太、軍工無人機與人形機器人的「全方位高階複合材料系統供應商」。

其中，人形機器人技術逐步切入國際供應鏈。尤其「輕量化」已成為決定人形機器人能否真正走入商用、走進家庭的重點，業界指出，如果把AI比作機器人的「大腦」，輕量化就是決定其「身體」能否靈活行動、持久續航的關鍵。

碳纖維複合材料（CFRP）密度僅鋼的四分之一，但強度卻是鋼的數倍。目前被廣泛應用於人形機器人的骨架、外殼、長臂桿等，如拓凱、先進複材等台廠，正積極卡位此領域。

拓凱今年2月中舉辦集團年終尾牙，董事長沈文振宣示，集團將以「深化碳纖維核心技術、建構跨國產能布局、拓展新興應用市場」為三大主軸，推動集團持續成長。

拓凱表示，集團以碳纖維複合材料為核心技術，正由傳統自行車、球拍、安全帽與航太複材，加速延伸至「醫療外骨骼機器人」與「人形機器人」輕量化結構件市場。

沈文振指出，拓凱在醫療外骨骼機器人領域已深耕超過五年，主攻「膝部」和「腰部」的複材結構，目前已穩定出貨日本醫療器材大廠，主要聚焦膝關節複材件、腰部支撐結構、人體穿戴式支撐模組。

基於醫療外骨骼的研發基礎，拓凱積極延伸至人形機器人領域。人形機器人為了追求高靈活度與續航力，對於「輕量化」與「造型複雜化」有極高要求。拓凱將鎖定開發人形機器人的外殼、骨架、膝關節、腰身等關鍵複材件。

材料 機器人 越南

延伸閱讀

民主信賴產業啟／19年老牌軍工廠轉型 碳基谷底翻身再靠無人機起飛

走進現實 實體AI躍電腦展新寵

上緯揪伴 布局機器狗

虎科大打造未來城市推手 AI 無人載具讓智慧生活更有感

相關新聞

拓凱攻人形機器人 報捷

碳纖維複材大廠拓凱（4536）強攻人形機器人報捷，公司透露，已有多家國內外機器人大廠或其供應鏈上門談合作，很快就進入產品設計與樣器測試階段。

中信金將舉行2026年第1季法人說明會 獲利動能受關注

中信金將於（19）日舉行2026年第1季法人說明會，市場除聚焦首季獲利表現外，也高度關注旗下中信銀海外據點拓展進度，以及台灣人壽新契約業務與CSM（合約服務邊際）累積情況。隨著海外布局持續擴張，加上壽險新單銷售動能升溫，中信金今年營運成長動能備受市場期待。

裕民、慧洋股東會 談展望

散裝船重量級業者裕民、慧洋-KY分別於5月21日及22日舉行股東會。散裝船運價近期開始反彈，隨著俄烏有望盼到和平曙光，兩大散裝船的業者股東會中對於未來市場展望成為市場投資重要指標。

台聚4月單月獲利 弭平第1季虧損

台聚（1304）集團旗下台聚、亞聚、台達化昨（15）日舉行法說會，台聚副總經理吳銘宗表示，中東戰爭推升石油、乙烯等上游原料上漲，利差較顯著反映於4月、第2季，4月本業獲利已弭平首季虧損，5月利差雖小幅拉近，但仍相對有撐。

華紙：漿紙漲價機率大

永豐餘集團華紙（1905）、永豐餘昨（15）日同步召開法說會，華紙總經理陳瑞和表示，目前原物料木片價格漲勢明顯，帶動漿紙價格仍有調漲空間，並直言下半年漿紙上漲的「機率大，而且可能不只一次」。

上緯揪伴 布局機器狗

上緯投控（3708）昨（15）日宣布，與羅比芯科技啟動戰略合作，雙方將以先進封裝材料與異質晶片系統整合的跨域協同開發為主軸，加快落實高功率密度動力系統，在機器人與機器狗等場景中的創新應用。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。