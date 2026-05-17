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保瑞第1季獲利不如預期 法人對後市看法中立

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

保瑞（6472）第1季毛利率36.02%，營益率10.17%，稅後純益0.26億元，季減92.1%、年減98.1%，每股獲利（EPS）0.21元，不如市場預期中，市場法人估今年EPS將下滑至約17元，後市展望看法中立。

分析師指出，保瑞第1季營運衰退主因是美國學名藥市場1~2月出現波動影響USL營收下滑，以及馬里蘭州無菌針劑廠半年度檢修。其中，營收下滑主要因為USL學名藥下游客戶出現價格與需求波動，同時馬里蘭州無菌針劑廠進行六周的半年度歲修，大幅減少工作與出貨天數；高毛利專科用藥營收占比提升到49%抵銷工作天數下滑影響；業外認列泰福生技擴大虧損1.29億元，加上所得稅費用與稅率暴增，主因認列未分配盈餘加徵所得稅0.62億元。

保瑞第1季為近八年來較疲弱的季度，但CDMO業務接單動能維持強勁，截至3月底，未來一年的在手訂單增加至3.15億美元。此外，自3月起營收與獲利逐步回穩，尤以美國Maple Grove廠區接單動能最為顯著，展望2026年，CDMO業務預期年成長幅度高於15%，5月Weider品牌及7月Macrogenics廠區陸續併表，下半年整體營收將展現逐季跳躍式成長。

且隨著無菌廠稼動率回升、停業單位虧損影響告一段落，以及專科用藥與高毛利大分子訂單佔比拉高，毛利率將重回擴張軌道。

全球銷售業務方面，經過2025年的產品組合優化，專科用藥已成為核心動能，其中，Vigabatrin系列產品市佔率大幅提升85%。今年預計上市超過10款新產品，乾眼症用藥Cyclosporine預計下半年將取得許可上市，憑藉其高技術門檻與少數競爭者優勢，將成為主要成長動能，但市場預估今年EPS將下滑至約17元。

學名藥 營收 保瑞

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