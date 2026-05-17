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裕民、慧洋股東會 談展望
散裝船重量級業者裕民（2606）、慧洋-KY（2637）分別於5月21日及22日舉行股東會。散裝船運價近期開始反彈，隨著俄烏有望盼到和平曙光，兩大散裝船的業者股東會中對於未來市場展望成為市場投資重要指標。
裕民航運第1季受惠於乾散貨市場需求穩健成長支撐下，鐵礦石、穀物與鋁土礦出貨增加，第1季波羅的海指數（BDI）平均為1,955點，較去年同期1,118點增加75%，推升裕民第1季營收、獲利向上攀升，合併營收38.91億元，年增13.3%，毛利率為32%，稅後純益9.87億元，年增334.9%，每股稅後純益（EPS）為1.17元。
慧洋-KY日前公告自結4月獲利年增1610%，EPS為0.48元；前四個月轉虧為盈，每股稅前盈餘2.09元。
慧洋-KY指出，受美伊戰事影響，國際原油與能源價格走揚，連帶推升船舶燃油成本，相關區域戰爭險附加保費亦顯著上升，然慧洋以船舶出租為主要營運模式，航行所需燃用及保險費用均由租家負擔，對公司營運並無顯著衝擊。
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