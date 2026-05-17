裕民、慧洋股東會 談展望

上緯投控（3708）昨（15）日宣布，與羅比芯科技啟動戰略合作，雙方將以先進封裝材料與異質晶片系統整合的跨域協同開發為主軸，加快落實高功率密度動力系統，在機器人與機器狗等場景中的創新應用。

2026-05-15 23:59