中信金將舉行2026年第1季法人說明會 獲利動能受關注

中信金（2891）將於（19）日舉行2026年第1季法人說明會，市場除聚焦首季獲利表現外，也高度關注旗下中信銀海外據點拓展進度，以及台灣人壽新契約業務與CSM（合約服務邊際）累積情況。隨著海外布局持續擴張，加上壽險新單銷售動能升溫，中信金今年營運成長動能備受市場期待。

中信金今年首季累計合併稅後純益達231.04億元，創下歷年同期新高紀錄，每股稅後純益（EPS）1.18元，展現銀行、壽險雙引擎同步發力的成效。其中，中信銀累計前三月稅後純益達165.86億元，較去年同期成長23%，再度改寫歷年同期新高。海外獲利占比已提升至約36%，顯示海外市場對集團獲利貢獻持續攀升。至於台灣人壽，首季累計稅後純益77.52億元。

因應台積電（2330）等高科技產業赴美投資趨勢，中信銀行也積極擴張美國布局，規劃於洛杉磯及亞歷桑那州鳳凰城增設分行，並同步設立德州休士頓辦事處，預計最快可於2026年上半年開業。市場認為，中信銀此舉除有助掌握台商赴美設廠商機，也有望擴大企業金融與跨境金融服務版圖。

除美國市場外，中信銀亦持續深化亞洲布局。日本福岡預計設立出張所，東南亞市場則持續成為海外成長重心，其中越南海防及胡志明市（平陽）辦事處已開業，印尼今年也評估增設印尼子行分行，強化東協滲透率。