台達化法說會／利差改善但原料供應受阻 第2季營運仍處高成本、低開工

台達化（1309）15日召開法人說明會。協理暨發言人黃俊豪表示，戰爭推升原料及苯乙烯（SM）下游產品漲勢，3月時利差來到近年最佳，4月起則因原料供給短缺，開工率下降，壓縮利差；預估第2季、3季利差仍將優於第1季，但供給量則會減少。

台達化表示，展望第2季，由於中東衝突持續影響原料供給，加上中油新三輕設備異常，雖利差空間擴大，但減量生產擠壓利潤，加上大陸持續產能外溢、低價競爭，預期第2季主要產品市場呈現「成本高漲、供應受阻、利差調整」局面。

回顧第1季，3月底以來主要原料苯乙烯價格下滑，產品ABS、GPS、EPS利差擴大；但4、5月則因中國大陸產能外溢影響市場價格，加上原料供應短缺，PS產品開工率約落在六成，ABS則為四成左右。以獲利表現來看，4月因舊單消化完畢，新單利差相對較好，但5月則受限於產能，開工率下降，利潤較有挑戰。

展望第2季，6、7月價格預估仍將受原料波動影響。未來如果新三輕能在五月底順利完工，供應大概能增加到目前的一半以上。台達化指出，原料目前還是短供；中油預估如情況順利，6月應可增加供應，但可能要等第3季後，才能觀察是否可能恢復全產。

黃俊豪也說，因ABS下游主要應用於家電產品，油價推升物價，中國大陸持續受通膨影響，家電等終端產品買氣受抑制，預估需求面仍有壓力。

台達化並致力耕耘玻璃棉產品，近年穩定成長與獲利，近年持續拓展建材與工業隔音保溫領域影用，受惠於綠建築趨勢，市場可望穩步成長；第2季仍將著力公共工程及大型商辦標案，此外中東地緣衝突，也帶動價格上漲。