亞聚法說會／LDPE內銷穩定 EVA第2季供過於求壓力仍在

台聚（1304）、亞聚（1308）15日召開法人說明會。亞聚業務副總暨發言人黃克名表示，展望第3季，美、伊戰況發展仍難預估，4月出現和談訊號，供應鏈情況最近期也開始好轉，行情從高點開始往下落；在EVA及PE產品供需面，4月獲利空間拉大，5月預估利差略有下滑，但仍能維持一定空間。不過中長期來看，戰爭影響整體經濟，也使航運、生產設備遭受破壞，不利長線需求；近期也觀察到下游買氣已受影響。

亞聚表示，回顧今年第1季，在LDPE部分，1、2月內銷平穩，3月則受戰爭影響，客戶恐慌追料。亞聚為避免客戶囤貨，內銷按去年平均實績接單。至於外銷，1、2月仍積極開拓市場，3月則暫停塗覆與超纖市場開發，僅維持長期固定客戶，將有限資源保留給內銷，第1季LDPE銷量仍高於近年同期水準。除必要檢修外，第1季產能也基本維持滿產。

EVA則因去年底浙石化、聯泓新產能投產，加大供過於求壓力。年初中國大陸宣布，自4月1日起取消光伏退稅，膠膜廠小幅回補庫存，帶動EVA行情止跌反彈，惟漲價後買氣明顯受壓抑，春節後行情漲不動。2月底後則因美伊戰爭影響，EVA行情大漲。也因光伏級EVA受大陸產能外溢衝擊，價格相對較差，第1季幾乎未接單。

展望後市，亞聚表示，EVA仍因太陽能需求疲弱、4月中旬起大陸內貿市場再度壟罩供過於求陰影，導致大陸內貿行情與美金報盤價差擴大，5月初東南亞行情也逐漸受大陸低價貨源影響。且下游客戶擔憂，待戰爭結束後，行情恐有大跌疑慮，近期市場觀望氣氛濃厚，買氣明顯萎縮。此外，中國大陸今年下半年仍預估有100多萬噸新產能投產。

LDPE部分，4月中旬過後，LDPE國際行情隨乙烯價格回檔而走弱，不過由於全球供應仍相對偏緊，尤其市場相當仰賴中東貨源、但目前中東供給尚未大規模釋出，整體供應仍偏吃緊，因此4、5月內銷銷售大致維持平穩；外銷塗覆級LDPE雖然行情同步走跌，但因市場貨源仍有限，買氣也不算太差。亞聚指出，5月行情雖回落，但目前利差仍維持不錯水準，公司也持續嚴控庫存水位，避免高檔庫存套牢風險。

亞聚表示，持續拓展塗覆級EVA的差異化市場，首季銷售量創同期新高。未來將持續調整體質，減少EVA銷售占比，將部份產能轉向LDPE。