台聚法說會／預估5月HDPE、LDPE買氣持穩 EVA需求轉保守

台聚（1304）、亞聚（1308）15日召開法人說明會。台聚副總吳銘宗表示，3月因戰爭導致上游缺料，PE、EVA大漲，惟因實際出貨多遞延至4月份開始反應，4月利差擴大。5月PE、EVA行情回檔，利差尚可，外銷買氣轉弱，內銷PE則預估較穩。整體而言，中東戰事引發原料短缺，推升4月利差，單月獲利弭平首季虧損，5月後需求則轉向保守。

台聚副總吳銘宗表示，回顧第1季市況，2月底前乙烯走跌，HD/LLD行情持穩，利差較去年底稍放大。EVA則因中國大陸產能外溢，流向外銷市場，逐漸影響亞洲其他地區行情，尤以光伏級影響最大。台聚逐年下降銷往大陸的占比，目前光伏銷往大陸已經將至5.3%左右。

中東戰事爆發後，3月初內銷按2025年平均購買量，100%供應，外銷除固定客戶外，暫停報價，將庫存保留給既有忠實客戶。4月餘單消化完畢，實際出貨自該月開始反應，利差擴大，單月獲利已將首季虧損全數轉正，預估5月利差仍相對不錯。

台聚今年首季稅後淨損4.39億元、每股淨損（EPS）0.41元，台聚指出，虧損幅度較去年同期收斂，主要因為中國大陸古雷石化的認列損失減少。

展望第2季，台聚指出，雖戰事尚未結束，但下游也擔心原料行情恐在終戰後快速回落，4月中旬過後，中國大陸市場逐漸轉為觀望；5月初東南亞、印度等其他地區買氣也下滑。

在各項產品別部分，EVA在中國大陸的競爭壓力仍大，首季光伏、發泡需求疲弱，熱熔膠級EVA則因韓廠貨源緊，客戶轉向我方購料，銷售相對暢旺。台聚首季EVA產品銷售中，發泡占比38%，熱熔膠占比31%，光伏料占比31%。

HDPE／LDPE部分，由於中東地區貨源尚未大規模補上，內銷進口貨源仍偏緊，4月內銷HD/LLD買氣熱絡，5月也還算平穩。

展望後市，台聚表示，EVA需求面壓力仍在，主要仍因中國大陸光伏級產品供過於求，並轉向外銷。今年第1季中國大陸EVA表觀需求量約88.7萬噸，較去年的80.9萬噸，自給率提升至95%，加上今年中國大陸仍有159萬噸新產能投產，預估價格仍有壓力。