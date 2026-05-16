聽新聞
0:00 / 0:00
台聚4月單月獲利 弭平第1季虧損
台聚（1304）集團旗下台聚、亞聚、台達化昨（15）日舉行法說會，台聚副總經理吳銘宗表示，中東戰爭推升石油、乙烯等上游原料上漲，利差較顯著反映於4月、第2季，4月本業獲利已弭平首季虧損，5月利差雖小幅拉近，但仍相對有撐。
吳銘宗表示，美伊戰爭爆發後，原料成本大幅走升，但3月以前已接的低價訂單，無法隨成本調漲售價，使首季本業PE及EVA虧損相較去年同期放大。不過，4月餘單消化完畢，新接的訂單隨成本反應售價，利差擴大，單月獲利已將首季虧損全數轉正，預估5月利差仍相對不錯。
亞聚業務處處長黃克名表示，展望後市，LDPE市況相對樂觀，整體貨源供應仍相對偏緊，4-5月份內銷銷售大致持穩；外銷塗覆級LDPE買氣也持穩。
EVA則因中國大陸今年太陽能需求疲弱，4月中旬起大陸內貿市場再度壟罩供過於求陰影，導致大陸內貿行情與美金報盤價差擴大，5月初東南亞行情也逐漸受大陸低價貨源影響。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。