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台聚4月單月獲利 弭平第1季虧損

經濟日報／ 記者任君翔／台北報導

台聚（1304）集團旗下台聚、亞聚、台達化昨（15）日舉行法說會，台聚副總經理吳銘宗表示，中東戰爭推升石油、乙烯等上游原料上漲，利差較顯著反映於4月、第2季，4月本業獲利已弭平首季虧損，5月利差雖小幅拉近，但仍相對有撐。

吳銘宗表示，美伊戰爭爆發後，原料成本大幅走升，但3月以前已接的低價訂單，無法隨成本調漲售價，使首季本業PE及EVA虧損相較去年同期放大。不過，4月餘單消化完畢，新接的訂單隨成本反應售價，利差擴大，單月獲利已將首季虧損全數轉正，預估5月利差仍相對不錯。

亞聚業務處處長黃克名表示，展望後市，LDPE市況相對樂觀，整體貨源供應仍相對偏緊，4-5月份內銷銷售大致持穩；外銷塗覆級LDPE買氣也持穩。

EVA則因中國大陸今年太陽能需求疲弱，4月中旬起大陸內貿市場再度壟罩供過於求陰影，導致大陸內貿行情與美金報盤價差擴大，5月初東南亞行情也逐漸受大陸低價貨源影響。

石油 台聚 美伊戰爭

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