台聚4月單月獲利 弭平第1季虧損

台聚（1304）、亞聚（1308）15日召開法人說明會。亞聚業務副總暨發言人黃克名表示，展望第3季，美、伊戰況發展仍難預估，4月出現和談訊號，供應鏈情況最近期也開始好轉，行情從高點開始往下落；在EVA及PE產品供需面，4月獲利空間拉大，5月預估利差略有下滑，但仍能維持一定空間。不過中長期來看，戰爭影響整體經濟，也使航運、生產設備遭受破壞，不利長線需求；近期也觀察到下游買氣已受影響。

2026-05-15 22:27