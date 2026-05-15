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台聚法說會／4月本業轉盈、5月利差有撐 展望後市仍「短多長空」

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

台聚集團旗下台聚（1304）、亞聚（1308）15日舉行法說會，台聚副總經理吳銘宗表示，中東戰爭推升石油、乙烯等上游原料上漲，利差較顯著反映於4-5月、第2季；4月本業獲利已弭平首季虧損，5月利差雖小幅拉近，但仍相對有撐。

不過，台聚也指出，展望塑化市場，後市預估「短多長空」，戰爭恐侵蝕長線需求，加上成本難以快速回落到戰前水準，下半年市況仍有壓力。

台聚、亞聚15日召開法人說明會。台聚副總吳銘宗表示，回顧第1季市況，1、2月乙烯跌幅較大，EVA價格相對往上，原預估虧損應較去年同期收斂；戰爭爆發後，原料成本大幅走升，但3月以前已接的低價訂單，無法隨成本調漲售價，使首季本業（PE及EVA）虧損相較去年同期放大。不過，4月餘單消化完畢，新接的訂單隨成本反應售價，利差擴大，單月獲利已將首季虧損全數轉正，預估5月利差仍相對不錯。

台聚今年首季稅後淨損4.39億元、每股淨損（EPS）0.41元，台聚指出，虧損幅度較去年同期收斂，主要因為中國大陸古雷石化的認列損失減少。

吳銘宗也提醒，短多以後恐仍面臨「長空」。由於戰爭破壞原務料價格穩定性，實體經濟遭衝擊，也拖累客戶需求。並預估就算戰爭結束，生產設備、運輸體系廣泛遭損害，油價恐也難回到戰爭前的價格；此外，EVA也因中國大陸光伏需求成長放緩、新增產能仍多，長線壓力較大。

展望石化原料的供應狀況，亞聚業務處處長暨發言人黃克名表示，近期東北亞、東南亞部分石化廠已陸續開工，乙烯供應緊張情勢已稍有緩解；加上中國大陸部分石化廠轉賣利潤較佳的單體，減少下游PE、EVA的生產，4月中旬後乙烯行情逐漸走弱；醋酸乙烯（VAM）也因高價嚴重壓縮下游利潤，需求萎靡，後續隨VAM廠陸續復工，預期市場將明顯向下修正。

對於主要產品後市，LDPE市況相對較樂觀，因中東貨源整體貨源供應仍相對偏緊，4-5月份內銷銷售大致持穩；外銷塗覆級LDPE也因市場上貨源尚不充足，仍維持一定買氣。

EVA則因中國大陸今年太陽能需求疲弱，4月中旬起大陸內貿市場再度壟罩供過於求陰影，導致大陸內貿行情與美金報盤價差擴大，5月初東南亞行情也逐漸受大陸低價貨源影響。此外，下游客戶擔憂未來行情恐有大跌疑慮，近期市場觀望氣氛濃厚，買氣明顯萎縮。未來將持續調整體質，減少太陽能應用EVA占比，並將部分產能轉向LDPE；亞聚也將持續耕耘差異化的塗覆級、超纖應用。

台聚 戰爭

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