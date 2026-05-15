永豐餘法說會／衛生紙暫不調漲、能源轉型有三大方向

永豐餘（1907）15日召開線上法說會，總經理駱秉正指出，受國際情勢影響，運費、能源及化工原料等價格同步上揚，工紙成本端承壓。公司表示，工紙產品將依市場狀況調整成本吸收與價格策略，近期並未見成本壓力趨緩，4月起已針對部分零星訂單進行價格調整，不過各客戶用紙結構與訂單條件不同，實際漲幅有所差異，後續將持續觀察供需與市場趨勢，評估是否進一步調整。

至於衛生紙等消費品業務，目前尚未進行價格調整。駱秉正指出，雖然成本持續上升，但仍將視需求變化與整體經濟環境審慎因應。

至於2026年第1季營運概況。永豐餘表示，受惠國際漿價提升、持續深化成本控制與能源效率優化效益逐步顯現、能源相關子公司轉型新商業模式逐步顯現端倪，營業毛利24.3億元較去年同期增加約1.65億元，營業利益較去年同期大幅改善，虧損減少約3.29億元。

在轉投資部分，由於關稅及匯率影響下降、成本結構優化及營運模式調整，電子相關事業群收益增加，營業外收入約5.29億元，年成長39.4%，主要為權益法投資認列年增24.9%。綜上所述，永豐餘投控2026年第1季合併營收179.64億元，淨利歸屬於母公司約2.09億元，每股稅後盈餘0.13元，較去年同期轉盈。

面對地緣政治風險衝擊全球經濟與能源市場，永豐餘認為，強化企業能源韌性不僅是影響生產成本結構與獲利，更是公司轉型的重要基礎。因此永豐餘從「提高自發電比例」、「發展生質綠電」、「導入智慧能源系統」三個方向，強化供電自主能力。永豐餘臺灣廠區平均自發電比例將近六成，部分廠區更是逾八成電力自足，透過廠內自發自用的電力系統配置，能有效支援廠區主要用電需求，降低對外部供電的依賴。

永豐餘的自發電系統，將高濃度COD廢水、廢棄木質製成循環燃料代替煤炭、製漿副產物—黑液，以己身特有資源循環技術，轉廢為生質能綠電，同步實現減碳與降減成本，以及創造收益。此外，永豐餘導入智慧能源系統，從表後儲能、微電網到虛擬電廠(VPP)，能更有效地整合調配不同來源的電力，不僅能降低外部風險，更能減少電力使用成本，創造新收益。

永豐餘透過國際布局分工，陸續在越南、台灣、美國、日本充分發揮在地優勢與最佳組合效益。積極拓展新客戶與新項目以提升市場滲透率與份額。結合智慧物流與數據管理，發展高效能物聯網模式。

永豐餘將以「氣候科技產業」為轉型目標，突破既有產業基礎，注入AI科技思維，以醣經濟、生物材料與智慧環境技術，將氣候與環境挑戰轉化成新經濟模式，建立永續材料的技術護城河。透過綠色轉型與技術創新，建立長期競爭優勢與特色，推動企業穩健成長並持續為股東創造長期價值。