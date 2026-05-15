華紙法說會／木片成本居高檔！漿紙下半年漲價「機率大且不只一次」

華紙（1905）15日召開法說會，總經理陳瑞和表示，目前木片價格漲勢明顯，帶動漿紙價格仍有調漲空間，並直言下半年漿紙上漲的「機率大，而且可能不只一次」。他指出，去年第4季至今年4月期間，相關原料價格已上漲約100美元，漲幅約一成多，目前短纖價格約每噸620至630美元，長纖則約落在670至700美元區間。

陳瑞和指出，木片價格已回到近三年相對高檔水準，但紙漿價格漲幅未必能完全反映成本壓力，加上能源成本增加、工業用電價格調漲等因素，使整體成本負擔依然沉重。雖然紙漿價格持續上行，但對公司而言，目前漲幅仍不足以完全抵銷成本壓力。

陳瑞和表示，今年2至4月開始採購的高價原料，實際反映到成本高峰，大約會落在6至8月，因此目前成本壓力其實還未完全顯現。他指出，戰爭後採購的原料陸續到貨後，將進一步推升製造成本，也讓紙價具有「易漲難跌」的支撐。

陳瑞和分析，目前各家紙廠面臨的條件差異不大，尤其運費成本幾乎同步墊高。雖然合法與非合法木材之間仍存在價差，但整體運輸成本上升，已成為更關鍵的成本壓力來源，因此短期內原料價格明顯回跌的機率不高。

他進一步表示，目前短期市場需求能見度不高，但工業用需求已較去年同期改善。以同期來看，需求狀況相對較佳，主要是去年同期受到美國前總統川普關稅政策影響，市場波動較大，今年則相對回歸正常。

就木片來講，陳瑞和坦言，目前國際木片行情「要跌下來機會不大」，主要原因仍是全球木材成本居高不下。木材與木片成本持續墊高，主要有兩大原因。首先是採伐、管理、人事與設備等成本持續增加，其次則是國際油價高漲，推升運輸費用。

綜觀華紙第1季表現，外部因整體景氣承壓，市場需求持續偏弱，內部則有春節連假工作天數減少與廠區歲修因素，影響1、2月營收。從3月起，則因美伊戰事影響，客戶預期原物料上漲，拉貨轉趨積極，因此營收有所增加。

華紙表示，美伊衝突引發油價波動，市場氛圍有所保留，另考量成本變動接單也多以短期為主。另外，國際漿價儘管處於持穩上升態勢，但原物料與能源價格也一再升高，需即時順應局勢調整生產效能與銷售策略，穩健審慎因應。

在永續經營方面，華紙宣布於氣候治理、自然保育與綠色能源三大面向同步取得關鍵進展。

2025年12月，華紙正式通過「科學基礎減碳目標倡議（SBTi）」驗證，減碳路徑已與全球氣候科學同步；今年3月正式成為「自然相關財務揭露（TNFD）」採納者，是臺灣少數承諾落實自然生態保護與維護生物多樣性的企業，同時在CDP森林評鑑中獲得A-等級，展現供應鏈管理與綠色資產的透明度。

華紙花蓮廠的生質綠電設施新建案如期進行中，除了達到綠色能源自給自足，也將擴大綠電憑證產出規模。華紙指出，生質能綠電已取得ISO 13065（生質能源永續標準）、ISO 14067（產品碳足跡）及ISCC EU（International Sustainability and Carbon Certification）等認證，代表原料來源管理、碳排數據與減碳價值具備可追溯性與可信度，符合國際市場對綠色能源與溫室氣體管理的要求，未來亦可支援企業客戶達成減碳目標。