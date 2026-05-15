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最壞已過？自行車雙雄4月營收年減幅度縮小 美利達攻上季線

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為台北國際自行車展，美利達展示攤位。中央社
圖為台北國際自行車展，美利達展示攤位。中央社

自行車輸出業公會理事長吳盈進表示，自行車零件出口已連14個月正成長，今年前二個月出口金額成長13.55%，隱含疫情後全球庫存去化已結束，強勁的零件出口也驗證需求持續存在。而美利達今年以來營收年減幅度也持續收斂，4月營收年減14.3%，比1~4月的年減24.1%大幅縮小，15日股價強攻漲停70.1元，站上季線大關。

美利達發言人張振墉表示，去年已轉虧為盈，隨著庫存逐步恢復正常水位，公司積極加速新產品布局，仍審慎樂觀看待新一年市場需求，長期市場趨勢仍然正向發展。

美利達主要以歐洲為銷售市場，在產品組合上，出口至歐洲市場的車款以電動登山車（eMTB）與公路車（Road）為主力，合計佔銷量達67%，其中eMTB正逐步取代部分傳統登山車市場。

美利達4月營收21.9億元，較去年同期衰退14.3%；今年前四月營收76.83億元，衰退24.1%，衰退的幅度已收斂，除了產業庫存改善外，需求也有望增溫。近期發表的新車款都獲得市場上相當正面的回應，顯示今年的市場可望因庫存水位降低、新車款齊發帶動市場需求。

巨大3、4月營收也大幅回升，4月營收55.47億元，和3月營收接近持平，年減僅剩3.2%，回到個位數年減，累計前四月營收180.7億元，年減20%。

財務長潘巧莉表示，巨大藉多元品牌策略鞏固全球市場，2025年自有品牌營收貢獻度66.59%。目前中國市場銷貨收入受當地經濟下滑、價格競爭及高基期影響而成長趨緩。美國市場受WRO禁運令影響新品供貨，需求能見度有限；惟整體庫存去化接近完成，營運需求回升，未來透過提高電輔自行車滲透率以提高營運績效。

美利達今日股價急拉至漲停板70.1元，站上季線，成交量也放大；巨大前天已率先站上季線，今一度衝上79.2元，盤中漲幅逾3%。

美利達 營收 巨大 自行車

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