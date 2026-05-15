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長興財報／第1季稅後純益4.28億元、年增22.64% EPS 0.37元

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

長興（1717）公布第1季財報，稅後純益4.28億元，年增22.64％；每股純益（EPS）0.37元。長興第1季累計營收102.43億元，年增1.81％；營業利益5.35億元，年增19.55％。展望未來，長興三大部門出貨升溫，半導體封裝材料也將逐季成長。

長興表示，除本業穩定成長，精密設備、半導體封裝材料亦看俏，整體出貨量、價齊揚。長興3月營收39.17億元，年增5.38％，並創下近15個月新高。

長興指出，受惠農曆春節後回補庫存的季節性因素，加上客戶面對中東情勢不確定性的預先備料，三大事業部門3月出貨增加。除營收增溫外，原料成本轉嫁得宜，使毛利率得以維持，3月營業利益2.98億元，年增24.01％。本業獲利成長，帶動長興3月稅前盈餘成長至3.41億元，年增29.44％。

各項產品中，合成樹脂、特用材料在中國大陸需求回升；其中，特用材料應用於CCL的利基產品有機矽微球銷售成長，產品組合持續優化。電子材料方面，乾膜光阻保持穩定；真空壓膜設備受惠ABF載板需求暢旺，惟配合客戶驗收時程，精密設備營收認列有所遞延。半導體先進封裝材料第1季已小量出貨，出貨量將逐季增加。

面對中東衝突導致原料價格上漲，長興表示，公司具成本轉嫁能力，售價可適度反應成本。中國大陸市場原料供應不受中東衝突影響，暫不擔心缺料問題；在台灣則有策略性增加原料採購，以降低供應鏈風險，目前原料供應穩定，並採取產品優先供應核心客戶、適時反應價格的產銷策略，保持公司營運穩健。

營收 半導體 中東

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