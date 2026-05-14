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貨櫃三雄本季有望好轉

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

5月運價可望回升，加上今年長約價格普遍優於去年水準，法人看好長榮（2603）、陽明、萬海第2季營運優於第1季。

全球海運業5月面臨重要轉折，國內航運業者分析，貨櫃輪運價目前處於調整階段，中國大陸「五一」長假後復工帶動出貨需求，成為推升第2季運價走強的主要動能。

台驊分析，第2季整體貨量維持成長，海運貨櫃量較去年同期增加。其中美國線受關稅政策調整前提前出貨需求帶動，貨量明顯提升；中東與南亞市場也呈現成長趨勢。隨著亞洲製造基地分散布局持續推進，東南亞市場重要性進一步提高。不過，中東局勢也對部分航線運力安排造成干擾，市場運能仍處調整階段。

長榮、陽明及萬海皆指出，油價攀升，全球貨櫃輪營運成本同步增加，最終仍須由客戶共同分擔。在高油價時代，低運價恐難再現，運費勢必反映成本上升壓力。觀察5月貨量已開始增溫，美伊戰事導致供需趨緊，影響船舶調度，相關效應將逐步反映在運價表現上，漲幅有望進一步擴大。

此外，運價指數連續兩周上漲，反映市場需求逐步轉強。市場預期，5月下旬起大陸出貨量將進一步增加，包括陽明在內多家航商已陸續加收GRI（綜合費率附加費）。部分港口已出現塞港情況，使供需更加吃緊，若情勢延續，將有助推升旺季運價表現。

運價 南亞 長榮

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