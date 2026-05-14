長榮營收、獲利下滑 董事會通過近20億元採購1.8萬只貨櫃

長榮海運（2603）昨（14）日董事會通過第1季財務報告，受惠成本效益發揮，獲利續居貨櫃三雄之冠。不過因運價較去年同期下滑，首季營收及獲利均較去年同期減少，合併營收865.11億元，年減21.3％，稅後純益83.04億元，年減69.6%，營業毛利率15.47%，每股稅後純益（EPS）3.84元，優於預期。

展望後市，長榮海運認為，進入貨櫃輪傳統旺季，鑑於全球供應鏈與貿易關稅等不確定性，提高貨主提前備貨意願，隨著客戶趕出貨，市場需求攀升有助運費水準提升，惟仍須關注中東與紅海局勢變化與影響。

長榮海運董事會重要決議

在這「大海大浪」時代，全球航運業正站在轉型十字路口，長榮海運表示，因應充滿變數的全球經貿與地緣政治，將秉持策略韌性與提升資產配置效率，化變局為布局，加速推動低碳船隊轉型，未來面臨的不僅是運力競爭，更是技術與永續的競賽，綠色航運轉型更成為全新挑戰，隨著IMO的淨零框架（N2F）與歐盟EU ETS等環境推行，脫碳不再是選項，而是生存必要條件。

此外，長榮海運昨日董事會也通過配合營運需求，將以不超過6,151萬美元（約新台幣19.4億元），向長榮重工馬來西亞公司（Evergreen Heavy Industrial Corp. (Malaysia) Berhad，簡稱EHIM）購買新造貨櫃1.8萬只。

法人分析，長榮海運今年第3季運能將達到200萬TEU（20呎櫃）的里程碑，較過去十年間翻倍成長；透過海洋聯盟（OCEAN Alliance）合作機制，2026年整體合作運力已達508萬TEU，能有效整合航線資源與船隊配置，受惠聯盟平台提供高度彈性，得以因應市場變化快速調整運力配置，運能增加將推升第3季營收、獲利表現。

國內最大海運物流業者台驊控股昨日也公布第1季財報，第1季合併營收48.46億元，稅後純益1.51億元，年減45.3%，每股稅後純益1.1元。

今年第1季全球物流市場延續運價修正走勢，主要航線價格較去年同期下滑，台驊第1季合併毛利為7.59億元，毛利率15%，營業利益1.26億元，稅前純益2.09億元。在市場價格調整環境下，仍顯示營運架構與成本控管能力具備穩定基礎。