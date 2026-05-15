金控雙雄前四月大賺 13家總計2,914億元

13家上市金控4月獲利全數出爐。富邦金（2881）前四月大賺720.8億元，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）5.15元，賺逾半個股本，居金控之冠；國泰金稅後純益459.3億元，年成長37.4％，每股稅後純益3.12元，排名第二。

13金控4月共賺進1,033億元，累計前四月獲利更大賺2,914.8億元，已超越2021年2,475.3億元紀錄，創史上同期新高，年增79.6%。

金控4月獲利

觀察前四月累計獲利絕對數，以富邦金720.8億元最為領先，國泰金459.3億元居次，台新新光金、中信金、元大金進入「200億俱樂部」，至於凱基金、永豐金、兆豐金、玉山金、第一金、華南金六家也賺破百億元。

在累計獲利年增率表現上，13家金控全數正成長，其中，年增率前五強分別是國票金608%、台新新光金380.8%、元大金145.1％，皆為翻倍成長；另外，凱基金年增90.6%，永豐金則年增75.4％。

金控雙雄部分，富邦金4月就暴賺388.2億元，年增830.9%，尤其富邦人壽單月獲利就挹注309.5億元，成為主要貢獻來源，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單月也創歷史同期新高。國泰金4月賺進142.7億元，創史上同期新高，累計前四月稅後純益459.3億元，年成長37.4％，每股稅後純益3.12元。

中信金4月稅後純益53.9億元，雖較前一個月下滑29%，但年增達103%；累計前四月稅後純益達284.9億元，年增26%，改寫歷年同期新高，每股稅後純益1.46元，整體營運維持穩健成長動能。台新新光金控4月自結稅後純益77.9億元，年增513%，累計前四月稅後純益288.5億元，年增380.8%，每股稅後純益1.12元，前四月累計獲利及EPS也雙創歷史新高。

在公股金控部分，兆豐金4月稅後純益48.5億元，累計前四月稅後純益142.5億元，較去年同期年增逾三成，每股稅後純益（EPS）0.96元；其中，金控、證券4月及累計前四月皆創下歷史新高。

華南金與第一金累計前四月稅後純益也同寫史上同期新高，其中華南金前四月稅後純益111.1億元、年增59.7%，每股稅後純益（EPS）0.8元，超車第一金的EPS 0.79元；第一金累計前四月稅後純益114億元、年增23.3%。其中最大亮點，不再只有銀行撐場，而是證券與非銀子公司同步衝高。

合庫金4月稅後純益25.6億元，累計前四月稅後純益83.7億元，年成長55.1%，續創歷年同期新高，EPS 0.51元，主要獲利來源為子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券，累計稅後純益皆創下歷年同期新高。（記者葉佳華、戴玉翔、黃于庭、任珮云、廖珮君、林勁傑）