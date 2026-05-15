聽新聞
0:00 / 0:00

金控雙雄前四月大賺 13家總計2,914億元

經濟日報／ 本報綜合報導
13家上市金控4月獲利全數出爐。 路透
13家上市金控4月獲利全數出爐。 路透

13家上市金控4月獲利全數出爐。富邦金（2881）前四月大賺720.8億元，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）5.15元，賺逾半個股本，居金控之冠；國泰金稅後純益459.3億元，年成長37.4％，每股稅後純益3.12元，排名第二。

13金控4月共賺進1,033億元，累計前四月獲利更大賺2,914.8億元，已超越2021年2,475.3億元紀錄，創史上同期新高，年增79.6%。

金控4月獲利
金控4月獲利

觀察前四月累計獲利絕對數，以富邦金720.8億元最為領先，國泰金459.3億元居次，台新新光金、中信金、元大金進入「200億俱樂部」，至於凱基金、永豐金、兆豐金、玉山金、第一金、華南金六家也賺破百億元。

在累計獲利年增率表現上，13家金控全數正成長，其中，年增率前五強分別是國票金608%、台新新光金380.8%、元大金145.1％，皆為翻倍成長；另外，凱基金年增90.6%，永豐金則年增75.4％。

金控雙雄部分，富邦金4月就暴賺388.2億元，年增830.9%，尤其富邦人壽單月獲利就挹注309.5億元，成為主要貢獻來源，台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信單月也創歷史同期新高。國泰金4月賺進142.7億元，創史上同期新高，累計前四月稅後純益459.3億元，年成長37.4％，每股稅後純益3.12元。

中信金4月稅後純益53.9億元，雖較前一個月下滑29%，但年增達103%；累計前四月稅後純益達284.9億元，年增26%，改寫歷年同期新高，每股稅後純益1.46元，整體營運維持穩健成長動能。台新新光金控4月自結稅後純益77.9億元，年增513%，累計前四月稅後純益288.5億元，年增380.8%，每股稅後純益1.12元，前四月累計獲利及EPS也雙創歷史新高。

在公股金控部分，兆豐金4月稅後純益48.5億元，累計前四月稅後純益142.5億元，較去年同期年增逾三成，每股稅後純益（EPS）0.96元；其中，金控、證券4月及累計前四月皆創下歷史新高。

華南金與第一金累計前四月稅後純益也同寫史上同期新高，其中華南金前四月稅後純益111.1億元、年增59.7%，每股稅後純益（EPS）0.8元，超車第一金的EPS 0.79元；第一金累計前四月稅後純益114億元、年增23.3%。其中最大亮點，不再只有銀行撐場，而是證券與非銀子公司同步衝高。

合庫金4月稅後純益25.6億元，累計前四月稅後純益83.7億元，年成長55.1%，續創歷年同期新高，EPS 0.51元，主要獲利來源為子公司合庫銀行、合庫人壽及合庫證券，累計稅後純益皆創下歷年同期新高。（記者葉佳華、戴玉翔、黃于庭、任珮云、廖珮君、林勁傑）

國泰金 金控 富邦金

延伸閱讀

台新新光金獲利／前四月大賺288億元、續創歷史新高 每股賺1.12元

凱基金2026年前四月 EPS 1.04元

國泰金獲利／4月142億元創同期新高 前四月459億元、EPS 3.12元

凱基金前4月大賺175.87億元、年增逾9成 EPS 1.04元

相關新聞

金控雙雄前四月大賺 13家總計2,914億元

13家上市金控4月獲利全數出爐。富邦金前四月大賺720.8億元，創歷史新高，每股稅後純益（EPS）5.15元，賺逾半個股本，居金控之冠；國泰金稅後純益459.3億元，年成長37.4％，每股稅後純益3.12元，排名第二。

森崴大逃殺 集團股跌停

森崴能源（6806）因資金調度受重大衝擊，部分銀行收銀根，證交所已公布今（15）日分盤交易、6月23日終止上市，昨日開盤出現大逃殺，開盤即跌停，賣壓逾3.2萬張，波及同集團正崴、永崴投控、富威電力全數一字鎖跌停。

愛山林超額配息6元

愛山林（2540）昨（14）日公告董事會決議，每股配發現金股利6元，其中資本公積發放之現金每股5.38元、盈餘分配之現金股利每股0.62元，合計6元，依昨日收盤價54.9元計算，現金殖利率達10.92%。

安泰銀擬派發0.51元

安泰銀行（2849）2025年稅後純益15.3億元，每股稅後純益（EPS）0.79元，董事會昨（14）日決議股利分派，每股擬配發現金股利0.51元，較前一年配發現金股利0.38元，增加0.13元，配發率64.5%，也較上一年增加。這也是自2011年以來連續16年均配發現金股利。若以安泰銀行昨日收盤價13.15元計算，現金股息殖利率約3.8%。

五壽險前四月稅後純益年增97% 衝1,016億元

五大壽險公司陸續公布獲利，國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、台灣人壽和凱基人壽今年4月稅後純益合計為449.1億元，五大壽險前四月稅後純益已破千億元，達1,016.6億元，年成長97.5%。

寶成第1季EPS 0.76元 智崴0.67元

寶成（9904）昨（14）日公布首季財報，受惠業外轉投資南山人壽今年起適用IFRS 17準則，稅後純益22.3億元，年增1,622%，每股純益0.76元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。