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寶成財報／2026年首季獲利22.3億元 每股賺0.76元

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
全球製鞋龍頭寶成工業。 聯合報系資料庫
全球製鞋龍頭寶成工業。 聯合報系資料庫

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）14日公布第1季合併財報，合併營收630.92億元、年減5.9%，受惠於業外轉投資南山人壽今年起適用IFRS 17準則，稅後純益22.30億元，每股稅後純益0.76元。

寶成指出，第1季合併營收較去年同期小幅下滑，主要因為全球政經情勢複雜多變，致鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，但運動用品零售及批發業務銷售表現相對平穩。

鞋類製造業務繼續作為今年第1季合併營收主要來源，雖產品組合變化帶動平均售價小幅提升，但因總體經濟不確定性仍存在，品牌客戶下單趨於審慎，致該業務營收較去年同期減少9.1%，合併營收占比降至63%。

運動用品零售及批發業務方面，終端消費市場瞬息萬變，寶成藉由持續提升營運效率，第1季以人民幣計的整體銷售年減1.1%，跌幅已見收斂，以新台幣計的營收則較去年同期略增0.1%，合併營收占比提升至36.6%。

在營業外收入方面，2026年第1季採權益法認列投資收益為17.68億元，較去年同期增加25.77億元；其中認列直、間接持股18.09%的南山人壽因適用新的IFRS 17準則，相關轉投資收益為14.09億元，較去年同期增加27.38億元。

寶成4月合併營收223.44億元，月增15.3%、年增3.8%，回到年月雙增的成長軌道；累計前四月合併營收854.36億元、年減3.5%。值得注意的是，寶成4月製鞋業務年增6.9%，顯示製鞋產業景氣有回穩跡象。

3月起進入傳統製鞋產業旺季，加上四年一度、史上規模最大的美加墨世足賽即將在6月登場，可望帶動拉貨潮逐月增溫，第2季營運展望看俏。法人估，寶成營運可望自第2季起逐季增溫。

寶成 南山人壽 營收

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