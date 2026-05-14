東元法說會／第2季動能轉強 AIDC下半年營收貢獻滾動加速

機電大廠東元（1504）14日舉行法人說明會，總經理高飛鳶指出，看好第2季營運動能轉強，預期四大事業群營收將同步季增，且平均毛利率看升。針對關鍵AI資料中心（AIDC）布局，高飛鳶表示目前維持每季約25億元的穩定取單規模，隨著專案陸續進入認列期，下半年營收貢獻將呈現「滾動式加速」並延續至明年。

東元指出，電力能源事業群受惠強韌電網與資料中心工程帶動，全年營收年增上看30%至40%；機電系統與能源暨系統自動化（ESA）則預估有二成成長。

高飛鳶強調，隨下半年AIDC業務貢獻顯現，加上自製產品比例提升，毛利率表現將有進一步改善空間，目標明年維持二成的年成長。

海外市場取單動能同樣強勁，東元表示，今年前4月美國變壓器取單量較去年同期呈現倍數成長，大馬達亦有雙位數增幅；同時，東元也積極爭取受中東衝突帶動的紅海新輸油管道大型加壓站標案。

此外，業外獲利也有紅包挹注，受惠美國法院裁定對等關稅違憲，東元總額約1,000萬美元關稅將全數退回，並於未來三季持續認列。

東元表示，車用電驅系統已正式取得印度及墨西哥首批訂單；重載型無人機動力模組則在美國XPONENTIAL展亮相，核載能力高達150公斤，展現產品布局已陸續開花結果。隨台灣5月起正式開徵碳費，東元看好能源管理系統（EMS）、節能改造方案及高效率馬達需求將隨政策直接受益，對全年營收年增二成的目標深具信心。