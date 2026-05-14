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轉投資南山適用IFRS 17 寶成首季淨利年增1622%

中央社／ 台北14日電

製鞋廠寶成工業今天董事會通過第1季財務報告，合併營業收入新台幣630.92億元，年減5.9%；第1季歸屬母公司業主淨利22.3億元，較去年同期增幅1622%，每股盈餘0.76元。

寶成表示，採權益法認列收益的南山人壽，因今年起適用IFRS 17號會計準則，相關投資金額追溯適用IFRS 17號規定而重編114年第1季財報，經重編後114年第1季每股盈餘調整為0.04元。

寶成說明，今年第1季採用權益法認列投資收益為17.68億元，較去年同期增加25.77億元；其中，認列直、間接持股18.09%南山人壽相關轉投資收益14.09億元，較去年同期增加27.38億元。

此外，淨外幣兌換損失增加3.02億元、金融商品評價損失增加1.31億元等，今年第1季合併營業外淨收益18億元，較去年同期增加19.87億元。

寶成工說明，第1季合併營收630.92億元，較去年同期減少5.9%，主要由於全球政經情勢複雜多變，致鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，但運動用品零售及批發業務銷售表現相對平穩。

寶成表示，鞋類製造業務繼續成為第1季合併營收主要來源，雖產品組合變化帶動平均售價小幅提升，但總體經濟不確定性仍存，品牌客戶下單趨於審慎，導致該業務營收較去年同期減少9.1%，合併營業收入占比降至63%。

運動用品零售及批發業務方面，寶成說明，終端消費市場瞬息萬變，藉由持續提升營運效率，第1季以人民幣計整體銷售年減1.1%，跌幅已見收斂，以新台幣計營收較去年同期略增0.23億元，合併營業收入占比提升至36.6%；其他業務第1季合併營收占比維持0.4%，對整體營運影響有限。

營業淨利方面，寶成指出，第1季合併營業毛利139.7億元，季減10.5%，合併毛利率由去年同期的23.3%降至22.1%，主因鞋類製造業務短期訂單需求波動，且今年印尼開齋節假期提前，並與中國及越南農曆新年重疊，對生產排程造成影響，且人工成本持續上漲，使產效承壓；另一方面，運動用品零售及批發業務持續強化庫存及折扣管控，部分抵銷前述不利影響。

營收 南山人壽 寶成

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