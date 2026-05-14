雷虎召開股東常會 董事長：已接獲美國防部無人機1,520架訂單

無人機大廠雷虎（8033）14日召開股東常會，董事長陳冠如對軍購預算無人機遭刪除感到遺憾，但他強調，這不影響雷虎的全球布局，雷虎和美國大廠合作，已接獲美國防部1,520架無人機訂單，目前進入備料階段，即將投入生產。

陳冠如指出，美國國防部無人機優勢計畫預計投入11億美元，採購多達34萬架小型無人機，其中第一階段3萬架，雷虎和美國合作廠商已接獲1,520架訂單，初估總金額逾760萬美元，後續第二輪標案將在8月登場，雷虎已提出申請。

陳冠如也宣布，雷虎科技積極投入嘉義大埔美園區建廠計畫，目前已完成結構體工程，配合現金增資計畫順利推動，將隨即展開裝機作業，未來可作為國內外無人機、無人艇合作計畫的組裝生產基地，公司也計劃投入無人機渦輪噴射引擎的開發。

陳冠如表示，立法院通過7,800億元國防特別預算，其中無人機遭到刪除，他個人覺得遺憾，但強調全球戰爭已進入「消耗戰」模式，發展低成本的無人機已是必然趨勢，國際合作大廠都認為，台灣必須盡快建立能夠量產的產業鏈。

雷虎科技股東常會14日通過去年度決算表冊及盈虧撥補案。雷虎科技2025年合併營收14.24億元、年增14.3%，稅後純益0.88億元、年增22.1%，每股稅後純益0.58元；但因公司累積虧損5.35億元，股東常會通過不配發股利。

陳冠如表示，未來戰場已進入高消耗、高機動、高自主化時代，具備快速量產、低成本補充與自主供應鏈能力的無人系統，將成為全球國防採購主流。雷虎多年投入無人機、無人艇與關鍵模組研發，現已正式進入工業化量產階段。

雷虎科技日前正式向國際媒體展示最新鋁沖壓無人艇與鐵三角無人機等無人載具量產布局，瞄準台灣國防軍購與第一島鏈商機。而嘉義大埔美新廠預計第4季完工，美國俄亥俄州無人機馬達等關鍵零組件生產線，也已完工投產。

雷虎科技4月初取得國防部陸軍司令部約2,033.8萬元採購標案，包含沉浸式訓練型無人機及訓練用自殺式無人機，目前已陸續完成生產，並報請驗收中，隨後認列營收。

雷虎科技股東會現場展示多款通過美國BLUE UAS認證的無人機產品。記者宋健生／攝影