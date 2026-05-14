富邦金獲利／4月大賺388億元 前四月720億元創新高

富邦金（2881）4月自結合併稅後純益388.2億元、年增830.9%，累計今年前四月合併稅後純益720.8億元、年增59.1%，均創下歷史新高紀錄，累計每股稅後純益（EPS）為5.15元。

4月各子公司營運績效優異，其中台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信4月及累計前四月獲利皆創歷史同期新高；富邦人壽4月及累計前四月調整後獲利亦創下歷史同期新高紀錄。

富邦金表示，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）之股票處分損益，4月金控合計165.8億元，累計前四月金控合計493.8億元；金控調整後獲利4月554億元，累計前四月共1,214.6億元，調整後每股稅後純益為8.67元，超越2025全年獲利表現。

富邦人壽4月稅後純益309.5億元，累計前四月稅後純益460.6億元；加計4月及累計前四月FVOCI股票處分損益162.6億元及484.3億元後，調整後獲利分別為472.1億元及945.0億元。本月獲利表現強勁，4月及累計前四月調整後獲利均創歷年同期新高，除CSM攤銷及經常性投資收入貢獻獲利外，本月受惠台股加權指數持續創高及美股上揚，產生金融資產評價利益，並伺機實現國內外股票及基金資本利得。

債市方面，美國經濟表現穩健，Fed官員對通膨保持警戒，4月份美債利率呈現高檔震盪。富邦人壽維持充足資金，以因應後續市況變化。匯市方面，美伊戰事進入談判階段，4月份外資匯入帶動美元兌台幣貶值約1%，匯率波動可由充裕外匯價格變動準備金因應。後續將持續關注地緣政治發展，動態調整避險部位，以妥善管理匯率風險。

富邦人壽個體累計前四月初年度保費收入達573.4億元，較去年同期成長29%，總保費收入達1,501.7億元，較去年同期成長18%；4月初年度保費127.1億元，較去年同期成長35%，總保費收入343.2億元，較去年同期成長22%，累計及單月預估皆排名業界第二。富邦人壽商品銷售持續朝向保障型及分期繳等高CSM商品為主，累計前四月個人健康及傷害險較去年同期成長23%，初年度等價保費收入（FYPE）達205.6億，預估排名業界第二。

資本方面，淨值比及整體新一代清償能力制度（TIS）資本水準維持良好，公司持續密切關注市場變化，評估可能影響，確保清償能力穩健無虞。

台北富邦銀行4月稅後純益42.2億元，年增45%；累計前四月稅後純益163.8億元，較去年同期成長26%，續創歷史新高。今年以來各項業務表現均較去年同期明顯提升，帶動營收較同期成長24%，其中存放款餘額分別較去年同期成長15%及16%，同時在淨利差提升帶動下，累計利息淨收益較去年同期成長26%，受惠財富管理商品銷量及信用卡海外消費成長，整體手續費淨收益較去年同期成長31%。截至4月底，逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1082%，維持良好資產品質。

富邦產險2026年4月稅後純益11.5億元，累計前四月稅後純益37.4億元，稅後純益創歷史同期新高；加計FVOCI股票處分損益後，調整後4月獲利13.7億元及累計前四月43.1億元，主要來自優異承保獲利表現及投資收益貢獻。在業務表現方面，4月整體簽單保費63.4億元，較去年同期成長2%，其中電動車險業務受惠完整保障的商品組合及快速便捷的網路投保平台帶動下，單月簽單保費較去年同期成長27%表現尤為突出，並進一步推升整體車險業務成長表現優於市場平均水準。累計前四月簽單保費收入276.2億元，較去年同期成長9%，簽單市占率25.5%，蟬聯市場龍頭地位。

富邦證券2026年4月稅後純益24.5億元，累計前四月稅後純益64.1億元，較去年同期大幅成長224%，創單月及累計同期獲利新高紀錄。在手續費收入方面，受惠台股成交量持續突破兆元水準，1-4月台股日均成交量達1.06兆元，帶動經紀及財管業務收入分別較去年同期成長106%與61%。此外，4月台股延續強勁走勢，指數同步走揚並屢創新高，單月上漲7,204點，推升金融資產部位收入年增611%，整體營運表現亮眼。

富邦投信2026年4月稅後純益1.7億元，累計前四月稅後純益5.7億元，分別較去年同期成長142%和86%，4月單月及累計獲利均創歷年同期新高。4月獲利主要受惠於資產管理規模持續擴大，至4月底達1.4兆元，再創歷史新高。國內股權（含ETF）類型基金表現最為突出，占整體規模約50%，較去年同期成長105%，其中以富邦台50（006208）、富邦科技（0052）為主要成長動能，其規模分別較去年同期成長84%和871%，帶動整體獲利提升。