安泰銀擬派發0.51元

森崴能源（6806）因資金調度受重大衝擊，部分銀行收銀根，證交所已公布今（15）日分盤交易、6月23日終止上市，昨日開盤出現大逃殺，開盤即跌停，賣壓逾3.2萬張，波及同集團正崴、永崴投控、富威電力全數一字鎖跌停。

2026-05-15 00:24