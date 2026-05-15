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愛山林超額配息6元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

愛山林（2540）昨（14）日公告董事會決議，每股配發現金股利6元，其中資本公積發放之現金每股5.38元、盈餘分配之現金股利每股0.62元，合計6元，依昨日收盤價54.9元計算，現金殖利率達10.92%。

愛山林2025年稅後純益6.44億元、年減66.1%，每股稅後純益（EPS）0.69元，不過由於愛山林自建案將在未來幾年陸續完工交屋入帳，決議超額配息。

此外，愛山林昨日公告，第1季稅後虧損1,130萬元，每股虧損0.01元，主要是首季無大型建案交屋。

愛山林表示，今年起自建案交屋量能逐漸放大，預期今年全年交屋金額達240億元，指標交屋個案包括新竹帝寶、圓山帝寶、高雄「橋科大極」、板橋「帝景6號」、「帝景2號」等。

此外，未來五年每年均有百億元交屋量，2027年交屋量267億元，2028年205億元，2029年152億元，2030年378億元，2031年以後更達3,054億元以上，整體目前在手自建案總銷金額4,296億元。

代銷上，愛山林明年代銷案量2,091億元，愛山林表示，目前代銷皆以內案為主，因外案價格較高，房市不景氣關係就會比較保守，內案因為可以掌控成本，所以有能力讓利。

針對房市未來發展，愛山林董事長祝文宇認為，台灣房市過去幾年在政策調控下，漲勢受壓抑，但需求仍存。雙北土地供給有限，都市更新整合又需要時間，一旦環境回穩，價格仍有向上空間。整體而言，營建成本持續上升，未來房價要明顯下跌不容易，只要有需求的區域，長期來看房價還是會往上走，供過於求地方才可能修正。

股利 EPS 董事會

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