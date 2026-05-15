森崴大逃殺 集團股跌停

森崴能源（6806）因資金調度受重大衝擊，部分銀行收銀根，證交所已公布今（15）日分盤交易、6月23日終止上市，昨日開盤出現大逃殺，開盤即跌停，賣壓逾3.2萬張，波及同集團正崴、永崴投控、富威電力全數一字鎖跌停。

森崴能源首季持續受子公司富崴能源承攬「台電離岸風電二期」專案的虧損影響，第1季稅後淨損18.48億元，每股淨損6.82元，且淨值轉為負1.82億元，會計師出具「繼續經營能力存在重大不確定性」的查核報告，淨值轉負數更導致將下市的結果。

森崴能源昨日下跌1.9元，收17.3元，正崴下跌3.8元，收34.4元，永崴投控下跌1.95元，收17.95元，富威電力下跌6.4元，收57.9元，集團四檔個股全數躺平，讓不少股民哀鴻遍野。

森崴能源受會計師出具的查核報告影響，往來的部分銀行已進行縮減銀根、不予展延授信或要求加速還款，且信用評等遭降評，致使票券公司與銀行停止提供新信貸，營運周轉嚴重不足，將尋求策略合作夥伴參與私募，藉此健全資本結構。