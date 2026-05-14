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三陽第1季EPS 1.37元 機車銷售熱

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

三陽工業（2206）昨（14）日公告第1季財報，合併營收達149.48億元，年減0.92%；稅後純益為10.62億元，年減13.18%；每股純益（EPS）為1.37元。三陽公司表示，本季獲利下滑主要來自於首季無重大資產處分挹注，以本業表現分析，國內車市低迷走勢營運維持穩健。

三陽董事長吳清源指出，受到關稅、油價等因素影響，今年將呈現機車市場成長、汽車市場衰退的局面，三陽努力在二輪業務維持成長，提高產品競爭力，然而四輪業務受到台美關稅舉棋不定，整體車市受到拖累恐將去年同期衰退。

三陽的主要業務分為四輪與二輪，其中二輪雙線並進，市占42.9%穩居冠，成為鞏固三陽獲利的最大後盾。受惠於高階性能機種及國民平價機種雙線熱銷，第1季銷售達74,562台，較去年顯著成長10.63%，坐穩市場龍頭，市占率達42.9%。國民車款經濟首選全新迪爵125持續熱銷，第1季累計銷售達13,217台，高階車款JET SL+ Super C 158銷售達8,424台，運動車款DRGBT銷售7,999台，展現品牌在國內市場的強勁競爭力。

四輪業務則是展現抗跌特性，表現優於市場。第1季台灣汽車市場受總體經濟不確定性、消費觀望氣氛影響，總銷量較去年同期下滑3.4%，然而轉投資事業南陽實業代理之HYUNDAI現代品牌第1季新車銷售為4,048台，較去年同期成長2.8%，在整體市場下滑中仍逆勢增長，顯示品牌銷售基盤穩健，具備良好的市場韌性。

展望後市，SYM將持續聚焦機車本業發展，透過完整產品線布局，持續推出新機種，強化市場競爭力與品牌影響力，提升產品價值與消費者體驗，穩健擴大市場領先優勢。

三陽 車市 EPS

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